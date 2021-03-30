«Ленинградский ревизорро» и ЧП на судоремонтном заводе «Пелла»: главное в Ленобласти за 30 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 30 марта.

«Ленинградский ревизорро»

Родители школьников вместе с председателем комитета общего и профессионального образования Ленобласти проверили, чем кормят детей во Всеволожске, Кудрово и Коммунаре. Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения будет приезжать в школы и проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек. Новые случаи заболевания не зафиксированы в Ломоносовском районе. Более подробный список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные, по ссылке.

Обыски в администрации поселка имени Свердлова

Известно, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наведались в администрацию в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

ЧП на судоремонтном заводе «Пелла»

На судоремонтном заводе «Пелла» в городе Отрадное во время проверки на устойчивость завалилось судно с рабочими. В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть — покинули судно самостоятельно, еще двоих ищут. Следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Три жителя Ленобласти получили президентские награды

Два сотрудника Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти награждены медалью Луки Крымского. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» Леониду Рожавскому.

Комитет по соцзащите населения запускает «горячую линию»

Специалисты комитета с 31 марта по 2 апреля с 9 до 11.00 ответят на вопросы ленинградцев о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Свои вопросы жители Ленобласти смогут задать набрав 8-800-350-06-05, добавочный 1.