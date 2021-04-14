В Приозерске могут появиться трасса и школа картинга

В ходе рабочий поездки в Приозерский район вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин осмотрел площадку, на которой предполагается разместить трассу для картинга.

Сейчас эта площадка используется для тренировок и проведения межрегиональных соревнований. А строительство трассы общей протяженностью 1280 метров позволит принимать еще больше спортсменов. Ее созданием занимаются местные энтузиасты и представители федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.

“Важно, чтобы это не переросло только в коммерцию. А мы ребятам поможем с проектом и получением определенных средств, чтобы все это можно было реализовывать”, — отметил вице-губернатор.

Ильин добавил, что в разных районах региона планируется создать базовые площадки и школы для развития автомотоспорта. Одна уже есть в Сосновом Бору, вторая – вероятно, появится в Приозерске, а для третьей подберут место на востоке Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.