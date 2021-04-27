Центр спортивной медицины открылся в Сертолово на базе больницы

Первыми, кто прошел обследование в центре, стали спортсменки из женской ватерпольной команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Девушки сделали полный чек-ап организма и за один день побывали у 15 специалистов.

«Мы проводим скрупулезное углубленное медицинское обследование, необходимое спортсменам. В последующем эти данные передаются тренеру, либо предъявляются перед соревнованиями, а также остаются у нас, чтобы мы могли наблюдать динамику и вести медицинскую карту пациента», — рассказал руководитель Центра спортивной медицины Сергей Винников.

Оценить свой уровень физической работоспособности могут не только спортсмены-профессионалы, но и любители. При этом, если врачи заподозрят какое-либо заболевание, пациенту будет дано направление на полное обследование в областную клиническую больницу, или Детскую областную клиническую больницу.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе, Каменногорске, в пгт Бугодощь. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.