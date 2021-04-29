Воспитанникам всеволожского Мультицентра построят новые мастерские

В новой мастерской ребята смогут освоить деревообработку и ремонт технических средств реабилитации инвалидов.

Как рассказали в администрации 47 региона, уже заключен контракт на обоснование инвестиций для проектирования и строительства мастерской площадью около 700 квадратных метров «под ключ». К октябрю будет готово задание на проектирование, затем подрядчик приступит к работам.

В здании разместятся мастерская по деревообработке и лазерной резки, компьютерный класс, фрезеровальный, шлифовальный и сборочный цеха, склады, кабинет и комнаты отдыха.

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.