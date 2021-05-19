Депутаты Ленобласти обсудили питание школьников

На повестке дня у депутатов непростые вопросы, касающиеся строительства и реконструкции образовательных учреждений, обеспечения их медицинскими кадрами, а также питания школьников.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, эти темы были подняты на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

После отчета о темпах строительства и реконструкции школ, детских садов, домов культуры и спортивных организаций на рассмотрение была вынесена проблема строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Высоцке. Депутат Олег Петров напомнил, что долгострой длится уже 7 лет. Представитель комитета по строительству доложил, что на сегодняшний день готова экспертиза проблемного объекта, следующий этап — проведение конкурсной процедуры по выбору подрядчика.

Председатель комиссии Александр Перминов выразил обеспокоенность ситуацией с удорожанием строительных материалов, что, в свою очередь, может повлечь увеличение сметы строительных работ. Ситуация находится на контроле у регионального комитета по строительству, который находится в режиме конструктивного диалога с застройщиками, заверили парламентариев.

Вернуть врачей в школы

Наивысшего накала разговор достиг при обсуждении вопроса обеспечения областных образовательных организаций медицинскими кадрами. В 320 из 355 общеобразовательных организациях и в 360 из 383 дошкольных имеются медицинские кабинеты. На деле же один медработник обслуживает несколько образовательных организаций, и порой в нужную минуту его может не оказаться рядом.

Проблему кадрового дефицита озвучил заместитель председателя комитета по здравоохранению Егор Власов. По его словам, обеспеченность региона врачами составляет 84%. Глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов согласился с тем, что дело упирается в отсутствие кадров: «В свое время полномочия по этому вопросу забрали у образования и передали здравоохранению. И теперь мы не имеем возможности поощрить медицинских работников, чтобы они охотнее шли работать в школы».

«Необходимо вернуть врачей в школы, — высказал свою позицию председатель комиссии Александр Перминов. — Недопустима ситуация, когда на одного медработника приходится несколько школ, это запредельная нагрузка на специалиста. Что влияет не только на качество оказания медицинской помощи, но и вообще ставит под вопрос ее наличие».

Школьный врач должен знать проблемы детей, их приобретенные и хронические заболевания, подчеркнул справедливоросс.

«Сегодня много говорится о введении в образовательных учреждениях паспорта безопасности, но не менее важно наличие и паспорта здоровья с прописанным в нем функционалом медицинского работника», — отметил Александр Перминов.

По мнению депутатов и руководителей комитетов, проблему необходимо решать комплексно: введением обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в Ленинградской области, предоставлением возможности учебным заведениям финансово стимулировать работающий у них медперсонал, а также привлечением врачей на места предоставлением служебного жилья.

По итогу обсуждения было принято решение провести расширенное рабочее совещание, на котором будут присутствовать депутатские комиссии по образованию и здравоохранению и профильные комитеты Правительства.

О вкусной и здоровой пище

Следующим пунктом повестки заседания стал доклад Сергея Тарасова об организации питания в школах. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены все ленинградские школьники с 1 по 4 классы, а также льготники. Стоимость завтрака и обеда составляет 108 рублей. Председатель комитета образования отметил, что уже сформировано и отправлено на рассмотрение в комитет финансов предложение по увеличению этой суммы.

Сергей Тарасов рассказал об итогах реализации проекта «Ленинградский ревизорро», в ходе которого было проверено качество питания более чем в 60 школах региона. Он отметил, что самая вкусная еда в тех школах, где этим занимаются комбинаты питания.

«В целом питание в школах организовано удовлетворительно, — подытожил свое выступление глава комитета. — Мы понимаем, каким образом усовершенствовать этот процесс. В регионе начинается серьезная модернизация школьных столовых. Кроме того, большое внимание уделяется культуре питания: оформлению залов, дизайну помещений, удобству».

На вопрос председателя комиссии о предоставлении специального питания детям, страдающим специфическими заболеваниями, Тарасов отметил, что адаптивное меню для ребят с пищевой аллергией, сахарным диабетом и другими недугами разработано. Часть учреждений уже предоставляет индивидуальное питание таким школьникам, остальные перейдут на подобную систему с 1 сентября.

Вам будет интересно "Ленинградский ревизорро" оценил качество блюд в 63 школьных столовых За месяц с момента старта проекта родители и чиновники от образования получили 83 заявки от родителей и проверили 63 школьные... 12.05.2021 203

Напомним, «Ленинградский ревизорро» приезжает в школы без предупреждения и проверяет вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. В 2021 году проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар, Всеволожске и Кудрово, а также в Шлиссельбурге. Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.

Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.