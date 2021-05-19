Депутаты Ленобласти обсудили питание школьников

На повестке дня у депутатов непростые вопросы, касающиеся строительства и реконструкции образовательных учреждений, обеспечения их медицинскими кадрами, а также питания школьников.
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, эти темы были подняты на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
После отчета о темпах строительства и реконструкции школ, детских садов, домов культуры и спортивных организаций на рассмотрение была вынесена проблема строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Высоцке. Депутат Олег Петров напомнил, что долгострой длится уже 7 лет. Представитель комитета по строительству доложил, что на сегодняшний день готова экспертиза проблемного объекта, следующий этап — проведение конкурсной процедуры по выбору подрядчика.
Председатель комиссии Александр Перминов выразил обеспокоенность ситуацией с удорожанием строительных материалов, что, в свою очередь, может повлечь увеличение сметы строительных работ. Ситуация находится на контроле у регионального комитета по строительству, который находится в режиме конструктивного диалога с застройщиками, заверили парламентариев.
Вернуть врачей в школы
Наивысшего накала разговор достиг при обсуждении вопроса обеспечения областных образовательных организаций медицинскими кадрами. В 320 из 355 общеобразовательных организациях и в 360 из 383 дошкольных имеются медицинские кабинеты. На деле же один медработник обслуживает несколько образовательных организаций, и порой в нужную минуту его может не оказаться рядом.
Проблему кадрового дефицита озвучил заместитель председателя комитета по здравоохранению Егор Власов. По его словам, обеспеченность региона врачами составляет 84%. Глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов согласился с тем, что дело упирается в отсутствие кадров: «В свое время полномочия по этому вопросу забрали у образования и передали здравоохранению. И теперь мы не имеем возможности поощрить медицинских работников, чтобы они охотнее шли работать в школы».
Школьный врач должен знать проблемы детей, их приобретенные и хронические заболевания, подчеркнул справедливоросс.
По мнению депутатов и руководителей комитетов, проблему необходимо решать комплексно: введением обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в Ленинградской области, предоставлением возможности учебным заведениям финансово стимулировать работающий у них медперсонал, а также привлечением врачей на места предоставлением служебного жилья.
По итогу обсуждения было принято решение провести расширенное рабочее совещание, на котором будут присутствовать депутатские комиссии по образованию и здравоохранению и профильные комитеты Правительства.
О вкусной и здоровой пище
Следующим пунктом повестки заседания стал доклад Сергея Тарасова об организации питания в школах. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены все ленинградские школьники с 1 по 4 классы, а также льготники. Стоимость завтрака и обеда составляет 108 рублей. Председатель комитета образования отметил, что уже сформировано и отправлено на рассмотрение в комитет финансов предложение по увеличению этой суммы.
Сергей Тарасов рассказал об итогах реализации проекта «Ленинградский ревизорро», в ходе которого было проверено качество питания более чем в 60 школах региона. Он отметил, что самая вкусная еда в тех школах, где этим занимаются комбинаты питания.
На вопрос председателя комиссии о предоставлении специального питания детям, страдающим специфическими заболеваниями, Тарасов отметил, что адаптивное меню для ребят с пищевой аллергией, сахарным диабетом и другими недугами разработано. Часть учреждений уже предоставляет индивидуальное питание таким школьникам, остальные перейдут на подобную систему с 1 сентября.
Напомним, «Ленинградский ревизорро» приезжает в школы без предупреждения и проверяет вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. В 2021 году проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар, Всеволожске и Кудрово, а также в Шлиссельбурге. Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.
Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.