Александр Дрозденко призвал объединить усилия для спасения экосистемы

Автор: Кира Нагорная
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Такое предложение озвучил глава Ленобласти во время IX экологического конгресса, который завершился совместной символичной акцией посадки цветущего боярышника.

Экологический конгресс Дрозденко
Фото: lenobl.ru
«Мы должны сегодня одновременно делать работу над ошибками, которые допускали предыдущие десятки лет, и двигаться вперед, разрабатывая новые механизмы стабилизации экологического состояния. Не только Ленинградской области, а всей планеты, взяв себя в руки и изменив свои привычки, изменив уровень допустимого негативного влияния на окружающую среду», — отметил губернатор Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились ЛугаСланцы и Колтуши. За три месяца жители этих городов собрали 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла. С апреля контейнеры для раздельного сбора мусора появятся Аннинском, Ропшинском поселениях и Волосово, в мае к проекту присоединятся Кириши, Сосново и микрорайон «Южный» во Всеволожске. В Тихвине и Сосновом бору в общей сложности более 220 площадок установят до конца июня.

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25.05.2021 314
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