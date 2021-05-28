Александр Дрозденко призвал объединить усилия для спасения экосистемы

Такое предложение озвучил глава Ленобласти во время IX экологического конгресса, который завершился совместной символичной акцией посадки цветущего боярышника.

«Мы должны сегодня одновременно делать работу над ошибками, которые допускали предыдущие десятки лет, и двигаться вперед, разрабатывая новые механизмы стабилизации экологического состояния. Не только Ленинградской области, а всей планеты, взяв себя в руки и изменив свои привычки, изменив уровень допустимого негативного влияния на окружающую среду», — отметил губернатор Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга, Сланцы и Колтуши. За три месяца жители этих городов собрали 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла. С апреля контейнеры для раздельного сбора мусора появятся Аннинском, Ропшинском поселениях и Волосово, в мае к проекту присоединятся Кириши, Сосново и микрорайон «Южный» во Всеволожске. В Тихвине и Сосновом бору в общей сложности более 220 площадок установят до конца июня.