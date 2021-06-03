На территории курорта также продолжится развитие жилой и социальной инфраструктуры. Соглашение уже подписано.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта развития туристическо-рекреационной зоны «Охта Парк» подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и собственник АО «Компания Колос» Дмитрий Новиков.

«Парк очень популярен у жителей Ленобласти и Петербурга, и я рад, что инвестор не остановился на достигнутом успехе, а продолжает развитие. Сегодня это не просто парк, где можно покататься на лыжах, а территория, где можно комфортно отдохнуть всей семьей, с компанией, в любое время года», — отметил губернатор Ленобласти.

На территории курорта будут построены трасса для беговых лыж с системами искусственного снегообразования и освещения, лыжероллерные трассы и стадион, искусственные озера, установлены аттракционы, расширена зона ледовых дорожек, а также возведен СПА-центр. На курорте также реализуется проект строительства жилой недвижимости «Образ жизни».

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Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений: с «Балтийским химическим комплексом» — на 868 млрд рублей, с «ЕвроХим» – на 125 и 132 млрд рублей, с «ИнвестБугры» — на 10 млрд рублей. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, с Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.