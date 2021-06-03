В Волосовском районе за один миллиард расширят комплекс по производству сырков

В рамках ПМЭФ-2021 подписано соглашение о сотрудничестве между Ленобластью и ООО «Молочная культура».

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по выпуску твороженных сыров и десертов в Волосовском районе подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Молочная культура» Олег Корж на ПМЭФ-2021, который проходит в Северной Столице.

«Реализация нового проекта позволит областным производителям уверенно занять очередную нишу на продовольственном рынке. С вводом нового производства Ленобласть становится фактически первым в России отечественным производителем твороженных сыров. Нашей продукции будет достаточно для реализации и в регионах России и за рубежом — Китай и Арабские Эмираты», — отметил Александр Дрозденко.

Компания выпускать до 4 800 тонн продукции в год. Объем инвестиций — 1 млрд рублей, на предприятии будет создано 20 новых рабочих мест.

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Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений: с «Балтийским химическим комплексом» — на 868 млрд рублей, с «ЕвроХим» – на 125 и 132 млрд рублей, с «ИнвестБугры» — на 10 млрд рублей. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, с Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент».

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.