Эксперты Регионального центра компетенций Ленобласти обучают бережливому производству

Эксперты РЦК обучили 400 сотрудников предприятий-участников наципроекта «Производительность труда» основам бережливого производства.

С момента запуска Фабрики процессов Ленобласти весной 2021 года эксперты РЦК провели тренинги для 111 сотрудников одиннадцати предприятий-участников а также для студентов Кировского политехнического техникума, где расположена фабрика.

Также эксперты РЦК провели тренинги непосредственно на площадках предприятий, участвующих в нацпроектах. Кроме того, для пяти предприятий региона подготовлены десять инструкторов из числа сотрудников, которые на своих производствах будут обучать сотрудников.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 33 предприятия Ленобласти: «Дары природы«, “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.