Суда в Выборге теперь впускают быстрее

«Выборгский судостроительный завод» сократил на 30% незавершенное производство на заготовительном участке.

Уже шесть месяцев предприятие принимает участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря внедрению технологий бережливого производства на заводе удалось сократить на 20% потери в работе операторов, а расстояние перемещения заготовок уменьшилось на 300 метров. Незавершенное производство удалось сократить на 30% за счет быстрого разбора деталей и передачи на следующие операции.

На заводе планируют, что после внедрения всех мероприятий время на изготовление и комплектацию всех секций сократится на 20%.

Вам будет интересно Тосненский завод вышел в финал первого Всероссийского чемпионата по производительности Команда «Тосненского комбикормового завода» вышла в финал чемпионата, в котором приняли участие 139 команд из 55 регионов России и стран... 18.12.2020 198

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.