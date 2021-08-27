Александр Дрозденко оценил ремонт выборгской школы для детей с ОВЗ за 30 млн рублей

С сентября в городе начнет работу уникальное подразделение школы №14 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Создание современной образовательной среды для всех детей – с особенностями здоровья и без, живущих в сёлах и районных центрах – наша основная задача. Сегодня у нас создаются уникальные образовательные пространства, такие как это, в которых учителя и социальные работники вкладывают душу и сердце. Уверен, здесь будет уютно детям», – прокомментировал глава региона.

Здание на улице Приморской, 24, перешло в оперативное управление школой в 2017 году, теперь здесь появилось современное адаптированное пространство для детей с ОВЗ: зал ритмики и лечебной физической культуры, кабинет социально-бытовой ориентировки для отработки навыков ведения домашнего хозяйства, специализированные кабинеты-мастерские, комната психологической разгрузки и игровая комната.

Напмним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.