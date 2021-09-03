Дрозденко: Для нас «Агрорусь» — это ежегодная возможность показать то, чем мы гордимся

Губернатор 47 региона открыл День Ленинградской области на ХХХ международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»

«Для нас «Агрорусь» — это ежегодная возможность показать всем гостям, соседям-петербуржцам и ленинградцам, то, чем мы гордимся. Наша продукция востребована у соседей и мы поставляем ее на экспорт», — отметил глава Ленобласти.

Александр Юрьевич осмотрел стенды районов Ленобласти, где аграрии представили свои лучшие достижения, посетил фермерский рынок, выставку сельскохозяйственной техники и животных.

Напомним, что агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ — крупнейший сельскохозяйственный форум страны проходит в Петербурге, сегодня на выставке как раз проходит День Ленинградской области и уже подписаны соглашения с ООО «Грин Салат» на 204 млн рублей, ЗАО «Предпортовый» на 300 млн рублей, с птицефабриками на 4 млрд рублей, с «Петербургским тракторным заводом», с белорусской компаний «Амкадор» на 500 млн рублей.

Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.