Представители Банка России заявили, что для борьбы с мошенничеством, необходимо повысить уровень контроля пополнения банковских карт через терминалы и банкоматы. ЦБ предлагает ввести применение антифрод-систем, которые проводят анализ каждой транзакции, маркируя их по надежности. С их помощью владелец карты сможет понять, откуда пришли денежные средства. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие виды мошенничества с терминалом используют злоумышленники и как не стать их жертвой.

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Какие есть виды мошенничества с использованием терминала?

Фальшивые банкоматы

Иногда мошенники используют старые банкоматы, списанные банками, покупая их на черном рынке. С их помощь они получают доступ к реквизитам карты. Такие банкоматы не выдают наличные, сообщая об отсутствии купюр или ошибке в системе. Перед использованием банкомата, убедитесь, что он есть на карте в приложении вашего банка.

Скрытые камеры

Их устанавливают для получения данных карты на банкомат или возле него. Поэтому, во время ввода карты в терминал, заслоните пальцем обзор реквизитов, а в момент ввода ПИН-кода прикрывайте ладошкой свои действия.

Кража данных карты происходит при помощи специального устройства, вмонтированного в банкомат. Чтобы избежать подобного мошенничества, следует использовать банкоматы со знаком бесконтактной оплаты.

Траппинг Представляет собой вид мошенничества, при котором злоумышленник в место вставки карты на банкомате устанавливает ловушку. Во время использования такого устройства карта попадает в конверт и не возвращается клиенту. Для того, чтобы такое не случилось с вами, не стоит пользоваться банкоматами, где присутствуют прорези. Накладная клавиатура При помощи поддельной клавиатуры, установленной сверху оригинальной, мошенники получают данные, которые вводит владелец карты при использовании банкомата. Банкоматы внутри отделений банков защищены лучше других: их проверяют чаще, на клавиатуре некоторых из них есть «крылья», на которые невозможно поставить накладку, и также сложнее подсмотреть ПИН-код. Фишинг Является разновидностью интернет-мошенничества с целью получения доступа личных данным пользователей. Под именем известных брендов, почтовых сервисов, платежных систем, а также банков и даже социальных сетей происходит массовая рассылка, где содержится ссылка на мошеннический сайт, не отличающийся от оригинальной версии. Одна из таких схем мошенничества получила название «Белый кролик». Также на фоне пандемии появился сценарий фишинга на тему коронавируса. Чтобы избежать утечки конфиденциальных данных, не стоит переходить по ссылкам. Вам будет интересно Онлайн-«рыбалка»: как не стать жертвой сетевых мошенников Воришек, желающих нажиться за счёт других, всегда хватало, но сегодня встретить их можно не только в реальной, но и в... 12.07.2018 1747 Вишинг Телефонное мошенничество с целью заполучить реквизиты карты. Для ее достижения злоумышленники представляются работниками ЦБ, сотрудниками полиции и других организаций или покупателями с интернет-сервисов, таких как «Авито». Отметим, что лучше избегать слов «да» и «нет» в заговорах с неизвестными — лучше использовать фразы «алло», «слушаю» или «отрицательный ответ». Вам будет интересно Сбер сократил телефонное мошенничество на 30% 1 июня 2021 года, в преддверии Петербургского международного экономического форума, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции... 02.06.2021 291 Смс-мошенничество Через сообщения мошенники предлагают владельцам карты перевести деньги, к примеру, для участия в розыгрыше приза или просто позвонить на платный номер.

Как защитить себя от утечки денежных средств с банковской карты?

Клиент банка сам несет ответственность за сохранность своих данных банковского счета. Поэтому, никому, даже близким друзья и родственникам, нельзя сообщать следующие реквизиты карты:

срок действия карты;

код безопасности, указанный на обратной стороне карты;

код из смс-сообщения.

Отметим, что номер карты можно передавать другим лицам.

Для сохранности денег стоит выпустить карту, предназначенную для интернет-покупок, отключив подобную функцию на основном банковском счете. Дополнительных карт для покупок в интернете может быть несколько. На каждой из них следует установить лимит трат в день. Другие платежи тоже лучше проводить с дополнительной карты.

Наилучшим вариантом в плане безопасности станет использование системы быстрых платежей, то есть для перевода денег достаточно дать человеку номер телефона, к которому привязана карта.

Обязательно подключите смс-оповещения. В случае, когда кто-то посторонний совершит оплату по вашим реквизитам, вы сразу об этом узнаете и сможете заблокировать карту во избежания повторного инцидента.

Помните, что, принимая для расчета вашу банковскую карту, злоумышленник может сфотографировать нужные данные, а после использовать их для оплаты в интернете. Поэтому никому не давайте свою банковскую карту. Даже при оплате счета в ресторане требуйте принести терминал к столу или пройдите вместе с официантом на кассу.

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