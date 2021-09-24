Новый туристический маршрут открылся вокруг озера Большое Лесное

В поселке Гвардейское Выборгского района открылся вело-пешеходный туристический маршрут «Карисалми», который входит в проект «Тропа47»

Путешественники смогут познакомиться со старинными деревянными постройками, сейдами, уникальными представителями флоры и фауны этой местности, некоторые представители которой занесены в Красную книгу Ленинградской области.

Для удобства туристов маршрут обустроен в соответствии с руководством по маркировке туристических маршрутов и троп на природных территориях Ленобласти.

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Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе, «Мыс Киперорт». При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Сегодня на ООПТ Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов. По программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.