Жители Ленобласти выбрали лучшие проекты развития спорткластера в Рощино

В онлайн-голосовании по выбору приоритетного проекта развития спорткластера в Рощино в Выборгском районе Ленобласти приняли участие более 700 человек. Впереди заключительный этап.

Как отметил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский, он был приятно удивлен, что участники конкурса комплексно подошли к задаче и детально проработали ключевые объекты концепции и сопутствующую инфраструктуру.

Итоги конкурса объявят в конце ноября. Следующий этап состоится уже на следующей недели — 17 ноября. Экспертный совет рассмотрит предложенные концепции развития спорткластера, выработает рекомендации по их реализации.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде, ФОК в Тихвине. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Кировске, Котельском, Каменногорске, Сертолово, Гатчине, в деревне Малое Верево, Киришах, Сланцах, Кингисеппе, Каменногорске, в пгт Бугодощь. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках, спортивного центра в Котельском и лыжного комплекса в Токсово.