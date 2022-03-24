Аграрии Ленобласти увеличивают производство

Рост валового объема производства продукции АПК с начала 2022 года составил 3,9%.

С начала года в Ленобласти выросло на 6,5% производство мяса, молока — на 3,7% , яйца — на 3,1%, объем отгруженного товара пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13,4% , экспорт — на 12,9%.

«Но нужно обратить особое внимание на программу социального развития села, которую комитет по АПК реализует с муниципалитетами и комитетом по строительству. Тут необходимы особый контроль за ростом цент на строительные материалы, своевременное заключение контрактов, и выполнение обязательств», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, что несмотря на засушливое лето в 2021 году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса, собрано больше чем в прошлом году плодово-ягодных культур, а также рекордный урожай топинамбура. Ленобласть уверенно лидирует по производству яиц (1 место в России), по молочной продуктивности коров и по поголовью птицы (2 место в России), по производству семенного картофеля, по выращиванию форели и цветов (3 место в России), по производству мяса птицы и грибов (5 место в России) и по производству молока (9 место в России).

В 2020 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. Производство молока выросло до 655,4 тыс. тонн, яиц — 3,2 млрд шт. И это лучшие показатели в России. Более 2 тысяч гектаров сельхозземель было введено в оборот в Ленобласти в 2020 году. По итогам 2021 года суммарный рост валовой продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти составит 6,3%.