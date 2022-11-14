Новый фельдшерско-акушерский пункт готовится к приему пациентов в Нурме

В Тосненском районе введен в эксплуатацию новый ФАП. Начинается комплектование штата медучреждения.

ФАП рассчитан на прием свыше 20 человек смену. После открытия для жителей деревни Нурма станут доступны услуги физиотерапевтов и фельдшеров, откроются кабинеты для приема пациентов и процедурные.

Строительство ФАП прошло в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В этом году ФАПы открылись в Полянах и в Рапполово, Семрино, Яровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Глобицы и Васкелово, деревне Овсище.