В России признали геноцид советского народа в годы ВОВ: что это дает и почему именно сейчас?

С 2015 года ежегодно 9 декабря проходит Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Рассказываем, как прошли судебные разбирательства по делу о признании геноцида советского народа в годы ВОВ в Ленобласти и Петербурге, зачем они нужны и почему они состоялись именно сейчас.

В чем разница между двумя судебными разбирательствами?

В этом году Ленобласть и Северная столица активно работали над признанием действий фашистов военными преступлениями и геноцидом. Иски в судебные органы власти подали практически синхронно — в сентябре 2022 года. В Петербурге речь шла об истреблении жителей блокадного Ленинграда, в 47 регионе — о жителях области. В их основу легли свидетельские показания и архивные документы, собираемые силовыми структурами, поисковиками и историками в течение последних лет.

Оба дела завершились в октябре 2022 года с признанием факта об истребления советских людей на территории Ленобласти и осажденного города-героя в период Великой Отечественной Войны.

Итоги судебного дела в Петербурге

В ходе слушаний в Санкт-Петербургском городском суде выяснилось, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает официальные статистические данные в 1,5 раза и составляет не менее 1 093 842 человек. Цифра получилась на основе данных сборника статистического управления Ленинграда и эвакуационной комиссии. 963 148 человек погибло в городе, как минимум 25% в эвакуации — это еще 129 694 человека. Сумму ущерба от осаждения города оценили в 35,3 триллиона рублей.

На одном из заседаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что вместе с немецкими фашистами в изоляции Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы.

20 октября Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда в годы ВОВ преступлением против человечности, геноцидом советского народа.

«Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками — вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — вынесла решение судья Вера Сальникова.

Результаты Ленинградского областного суда

Областная прокуратура установила, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти (в период ВОВ в нее входили современные Псковская и Новгородская области) немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек. Факты об этом были перенаправлены в Ленинградский областной суд.

Только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.

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В судебном процессе принимали участие бывшие малолетние узники немецких концлагерей, располагавшихся в Ленобласти в годы ВОВ.

Антонина Прокофьева в своих показаниях суду отметила, что в деревне Турышкино Кировского района стояли виселицы, и люди подолгу на них висели — в назидание другим.

«Злодеяний было полно. Били розгами тех, кто давал хлеб заключенным. Питание было — баланда из гнилых овощей и трава, которую мы детьми искали», — пояснила она.

10 октября Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в 47 регионе в период ВОВ.

«Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Ленинградской области в отношении не менее 435 тысяч советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходившими военную службу в Красной армии, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР — народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерениях нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания, истребления его, для того чтобы колонизировать освободившуюся территорию», — озвучила судья Наталья Матвеева.

Почему иски поданы только по произошедшему в Ленинграде и Ленобласти?

По словам ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Бориса Ковалева, подготовившего заключения к проходившим процессам, именно Ленинград и прилегающие к нему территории — Ленобласть того времени, находились под гнетом фашизма дольше остальных. Оккупанты стремились к очистке этих территорий от местных жителей, поэтому участь людей оказась такой страшной, а спасение земель — российским достоянием. Эксперт считает, что, несмотря на то, что основное зло пришло со стороны немецких фашистов, не стоит забывать о союзниках Германии и коллаборационистах.

Коллаборационисты — люди, которые на добровольной основе сотрудничают с врагом или оккупационным режимом исходя из своей личной выгоды или идеологических либо иных взглядов.

Речь идет о финнах, испанцах из «голубой дивизии», добровольцах из Норвегии, Бельгии и Голландии. На Ладоге функционировала итальянская флотилия. В составе врага были и представители Румынии, Венгрии и Словакии, но они приезжали на наши территории, в основном, с экскурсиями. Что касается коллаборационизма, то в истории тех событий имел место след прибалтов. Об их участии в советский период пытались умолчать или объяснить его.

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Что дали эти судебные разбирательства?

Данные, которые имелись ранее, не соответствуют настоящей картине произошедших событий тех времен. Цифры погибших, участие других сторон — все это имеет важное значения для понимания и дальнейшего существования не только жителей России, но и всего мира. Поэтому, по мнению многих специалистов из разных сфер, необходимо закрепить новые данные времен ВОВ.

«Признание факта этих преступлений является не только очевидным решением, вытекающим из основных юридических итогов Нюрнбергского процесса, но и историческими долгом общества перед ветеранами и жертвами войны, — говорится в материалах, представленных в суд прокуратурой. — На протяжении всего времени, прошедшего с окончания второй мировой войны, не прекращаются попытки отрицания фактов этих событий, даже в тех странах, которые пережили фашизм, как собственную историю, и не имели бы шанса на существование в случае его победы. Игнорируется тот факт, что СССР был основной жертвой агрессии германского нацизма. Принимаются различного рода заявления, резолюции и законы, где в вместо осуждения фашизма, говорится о неких преступлениях тоталитарных режимов. Итоги Нюрнбергского трибуна не могут пересматриваться и подвергаться сомнения и корректировке. Сравнение фашистского режима с другими режимами и идеологиями имеет практическую цель переложить на Россию ответственность как за мнимые и реальные ошибки советского руководства, так и за действия других государство и политиков, столкнуть страны, являющиеся наследниками истории антигитлеровской коалиции. Все это представляет прямую угрозу не только национальной безопасности РФ, но и европейскому сотрудничеству и международной стабильности».

Почему разбирательства прошли только сейчас?

Для этого есть ряд причин. В послевоенных реалиях Сталин опасался новой войны. Серьезную опасность представляли Соединенные Штаты Америки, где имелось ядерное оружие. У Советского Союза его не было. К тому же он оказался ослаблен после стольких лет кровопролития. Также многие моменты военных действий на территории Ленобласти и блокадного Ленинграда оставались за кадром. К общему скопу прибавились репрессии «По ленинградскому делу». После их отмены и возвращения наказанных домой, органы занимались только теми делами, которые не имели срока давности. Большинство из них закрыли раньше, чем они подошли к логическому завершению.

Сами доказательства присутствия геноцида пришлось искать сквозь полвека: находить информацию и перепроверять данные, а свидетели тех страшных событий один за другим уходят из жизни.