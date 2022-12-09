В России признали геноцид советского народа в годы ВОВ: что это дает и почему именно сейчас?

С 2015 года ежегодно 9 декабря проходит Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Рассказываем, как прошли судебные разбирательства по делу о признании геноцида советского народа в годы ВОВ в Ленобласти и Петербурге, зачем они нужны и почему они состоялись именно сейчас.
В чем разница между двумя судебными разбирательствами?
В этом году Ленобласть и Северная столица активно работали над признанием действий фашистов военными преступлениями и геноцидом. Иски в судебные органы власти подали практически синхронно — в сентябре 2022 года. В Петербурге речь шла об истреблении жителей блокадного Ленинграда, в 47 регионе — о жителях области. В их основу легли свидетельские показания и архивные документы, собираемые силовыми структурами, поисковиками и историками в течение последних лет.
Оба дела завершились в октябре 2022 года с признанием факта об истребления советских людей на территории Ленобласти и осажденного города-героя в период Великой Отечественной Войны.
Итоги судебного дела в Петербурге
В ходе слушаний в Санкт-Петербургском городском суде выяснилось, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает официальные статистические данные в 1,5 раза и составляет не менее 1 093 842 человек. Цифра получилась на основе данных сборника статистического управления Ленинграда и эвакуационной комиссии. 963 148 человек погибло в городе, как минимум 25% в эвакуации — это еще 129 694 человека. Сумму ущерба от осаждения города оценили в 35,3 триллиона рублей.
На одном из заседаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что вместе с немецкими фашистами в изоляции Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы.
20 октября Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда в годы ВОВ преступлением против человечности, геноцидом советского народа.
Результаты Ленинградского областного суда
Областная прокуратура установила, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти (в период ВОВ в нее входили современные Псковская и Новгородская области) немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек. Факты об этом были перенаправлены в Ленинградский областной суд.
Только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.
В судебном процессе принимали участие бывшие малолетние узники немецких концлагерей, располагавшихся в Ленобласти в годы ВОВ.
Антонина Прокофьева в своих показаниях суду отметила, что в деревне Турышкино Кировского района стояли виселицы, и люди подолгу на них висели — в назидание другим.
Почему иски поданы только по произошедшему в Ленинграде и Ленобласти?
Что дали эти судебные разбирательства?
Данные, которые имелись ранее, не соответствуют настоящей картине произошедших событий тех времен. Цифры погибших, участие других сторон — все это имеет важное значения для понимания и дальнейшего существования не только жителей России, но и всего мира. Поэтому, по мнению многих специалистов из разных сфер, необходимо закрепить новые данные времен ВОВ.
Почему разбирательства прошли только сейчас?
Для этого есть ряд причин. В послевоенных реалиях Сталин опасался новой войны. Серьезную опасность представляли Соединенные Штаты Америки, где имелось ядерное оружие. У Советского Союза его не было. К тому же он оказался ослаблен после стольких лет кровопролития. Также многие моменты военных действий на территории Ленобласти и блокадного Ленинграда оставались за кадром. К общему скопу прибавились репрессии «По ленинградскому делу». После их отмены и возвращения наказанных домой, органы занимались только теми делами, которые не имели срока давности. Большинство из них закрыли раньше, чем они подошли к логическому завершению.
Сами доказательства присутствия геноцида пришлось искать сквозь полвека: находить информацию и перепроверять данные, а свидетели тех страшных событий один за другим уходят из жизни.