Ольга Занко осмотрела мастерские и производственные площадки Мультицентра во Всеволожске

Депутат Государственной Думы РФ от Ленобласти осмотрела площадки Мультицентра, на базе которых учатся и работают молодые люди с инвалидностью.

«Сегодня важно помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Наша задача сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья жили в нормальных условиях, чтобы у них была любимая профессия и, что важно, помощь в трудоустройстве. Опыт Центра может также помочь в работе с ветеранами СВО , в их переобучении», — отметила Ольга Занко.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.