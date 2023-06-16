Дочка «Росэнергоатома» планирует построить сеть многопортовых заправок в Ленобласти

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023, который проходит в Петербурге

Свои подписи под соглашением поставили губернатор 47 региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АтомЭнерго» Валерием Маркеловым. Соглашение подразумевает поэтапное создание зарядной инфраструктуры в регионе до 2030 года, в том числе многопортового энергохаба, запуск IT платформы для управления зарядной инфраструктуры.

«Ленинградская область не боится быть пионером во внедрении прогрессивных технологий во всех отраслях. Мы намерены развиваться как регион инноваций и в полной мере приветствуем планы компании «АтомЭнерго» по работе в Ленинградской области», ― сказал Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс. В Тосненском районе построят новый молокоперерабатывающий завод, а во Всеволожском районе — производственно-складской комплекс.