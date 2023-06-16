Дочка «Росэнергоатома» планирует построить сеть многопортовых заправок в Ленобласти

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023, который проходит в Петербурге
Свои подписи под соглашением поставили губернатор 47 региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АтомЭнерго» Валерием Маркеловым. Соглашение подразумевает поэтапное создание зарядной инфраструктуры в регионе до 2030 года, в том числе многопортового энергохаба, запуск IT платформы для управления зарядной инфраструктуры.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах.
Ранее в рамках ПМЭФ-2023 правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс. В Тосненском районе построят новый молокоперерабатывающий завод, а во Всеволожском районе — производственно-складской комплекс.