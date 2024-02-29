Високосный год: правда ли он несёт неприятности?

2024 год — високосный, так как к стандартным 365 дням прибавляется один дополнительный — 29 февраля. И так происходит каждые четыре года. За время существования явление обросло рядом суеверий, по большей части — негативных. С чем это связано, зачем понадобился дополнительный день и какие происшествия имели место в предыдущие високосные годы, рассказывает ivbg.

Что такое високосный год?

Високосным называют временной промежуток, в котором появляется один дополнительный день, а в некоторых культурах даже месяц. Такой вид исчисления отрезков времени свойственен многим календарям, в том числе Юлианскому и Григорианскому. Подобный подход применяется с глубокой древности, когда люди поняли, что фиксированное число дней всегда не всегда синхронизируется с природными явлениями.

Дополнительный месяц в году есть в еврейском календаре. Это связано с тем, что он основан на лунном цикле, где правильный год насчитывает 354 дня. Существуют ещё достаточный в 355 дней и недостаточный с 353 днями. Чтобы астрономический год не противоречил проведению праздника Песах весной, а Суккот — осенью, приверженцы иудейской религии ввели цикл в 19 лет. В нём семь лет считаются високосными: 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 по счёту. На иврите високосный год называется меуберет, что переводит как «беременный».

В чём суть високосного года?

Россияне живут про Григорианскому календарю. Поэтому в нашей стране високосный год выпадает на каждый четвёртый. Таким образом в XXI веке уже прошли 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года. После 2024-го следующими високосными окажутся: 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048 и так далее.

Под понятием «год» имеется в виду условная единица времени, которая символизирует смену природных циклов: зимы, весны, лета и осени. Учёные ещё в древности выяснили, что за этот период наша планета совершает полный оборот вокруг Солнца. Однако для этого ей необходимо 365 дней, пять часов, 46 минут и 48 секунд. То есть за четыре года накапливаются дополнительные сутки, необходимые для выравнивания календарных дней с земным вращением и сезонами.

Почему дополнительный день появился в феврале, а не летом, например?

Вернёмся к истокам високосного года, появлению которого мы обязаны Гаю Юлию Цезарю. До 45 года до н.э. корректировку календаря проводили с помощью введения ещё одного месяца между 23 и 24 февраля. Из-за наличия языческих предрассудков, люди верили, что таким образом прячут месяц от богов. К 40-м до н.э. римский календарь обгонял солнечный на целых три месяца. Чтобы состыковать времяисчисление Цезарь по совету своего астронома Созигена повелел раз в четыре года добавлять лишний день. Выбор снова пал на февраль, потому что он у римлян считался последним в году. Так появился юлианский календарь, где имелся «второй шестой день до мартовских календ» — второе 23 февраля. Однако римские жрецы по непонятным причинам сделали високосным каждый третий. Наладили использование юлианского календаря только в VIII веке н.э.

Позднее для удобства «второй шестой» стали прибавлять после 28-го числа. Таким образом дополнительным стало 29 февраля, а год начал называться bissextilis, что в русском варианте – «високосный».

Отметим, что 1852 году папа Григорий XIII провёл календарную реформу, благодаря которой появился более точный григорианский календарь. Изменения коснулись количества високосных годов. Их количество сократилось за счёт новых правил: ими становились натуральные числа, делящиеся без остатка на 100, но не кратные 400. В связи с этим под високосность не попали 1700, 1800 и 1900 года. С тех пор правило работало без перебоев, однако через 10 тысяч лет систему придётся снова преобразовывать.

Почему високосный год считают неудачным?

На протяжении времени високосные годы обросли суевериями с негативным подтекстом. К примеру, французы считали их неблагоприятными для сельскохозяйственной сферы, а итальянцы старались не заводить детей в этот период.

На годы с дополнительным днём в феврале и правда выпадали различные несчастья. В результате падения на Землю Тунгусского метеорита в 1908 году огромные территории тайги были превращены в выжженную пустыню. Крушение «Титаника» в 1912-ом привело к гибели около полутора тысяч человек. Более 250 тысяч человек стали жертвами Таншаньского землетрясения в Китае 1976 года.

2000 год принёс трагедию с подводной лодкой «Курск», на борту которой погибли 118 моряков. На високосные годы выпали несколько терактов в Москве: первый произошёл в августе 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью, а второй — в феврале 2004 года в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Автозаводская» к станции «Павелецкая». А в 2020 мир охватила пандемия коронавируса. Она стала одной из самых смертоносных в истории, забрав свыше семи миллионов жизней.

Трагедий множество, однако были и положительные моменты. В 1912 во Пскове, в Выборге и Владивостоке запустили трамвайное движение. Важное событие выпало на 1944-й — была прорвана блокада Ленинграда. Кстати, сам город получил название в 1924 году после смерти Ленина. Первая советская антарктическая станция «Мирный» открылась в високосный год — 1956-й. Через четыре года началось строительство Останкинской телебашни. В 1964 году колхозникам назначили государственные пенсии, при этом за колхозами по желанию сохранились собственные дополнительные пенсионные выплаты. 1968-ой подарил миру первый пилотируемый полёт к Луне.

Каждый год вне зависимости от количества дней несёт в себе разные события, поэтому не стоит зацикливаться на негативной ноте. Канадский писатель Дэвид Шор как-то сказал: «Оптимизм – это вера в то, что в конце концов все будет хорошо. И вера это — не утешение. Вера это состояние, которое изменяет события и создает новые возможности». Отсюда следует, что мы сами создаём своё виденье мира и происходящего в нём.

Кто такой Касьян и при чём тут 29 февраля?

29 февраля называют Касьянов день. Есть и другие названия: Касьян Немилостивый, Касьян Завистник и Кривой Касьян.

Большинство поверий, касающихся високосного года, появились на почве негативного восприятия святого Касьяна. В V веке святой проповедовал монашескую жизнь и основал несколько монастырей в Галии, чем и прославился. Также на его счету 12 книг о жизни палестинских и египетских монахов и 24 «Собеседования» о нравственных основах христианского вероучения.

Одна из легенд гласит, что Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес зло. Позже он раскаялся в предательстве, а в качестве наказания получил приставленного ангела, который бил провинившегося по лбу молотом три года подряд, а на четвертый год давал ему отдых. Согласно другому преданию, Касьян из-за своего деяния был поставлен на страже адовых ворот, имея возможность только раз в год оставить их и явиться на землю.

Суеверия за время существования множились, а с учётом смены эпох и свойственных им тенденций видоизменялись. В итоге до нас дошли сохранившиеся сомнения в благополучности високосных годов.

Советы для тех, кто опасается последствий

Предки верили, что важные решения в жизни лучше отложить на обычный период в 365 дней. Они оставили нам несколько правил, которым нужно следовать в високосный год, чтобы избежать неудач. Не стоит:

менять семейное положение;

заводить детей;

переходить на другое место работы;

переезжать

делиться с другими людьми своими планами;

пересаживать многолетние растения

собирать грибы и прочее.

Некоторые переносят ремонтные работы в доме или квартире на более благоприятное время.

Однако есть и позитивные суеверия: