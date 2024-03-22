Детская болезнь, опасная для взрослых: как защититься от кори и чем она опасна?

В России и мире снова начался рост заболеваемости корью. В Ленобласти с начала года зафиксировали 56 случаев заражения. Заболеть может каждый, кому не была сделана прививка и у кого нет естественного иммунитета. Корь — вирусная инфекция, опасная тяжелыми осложнениями, особенно для детей до года. Лекарства от кори не существует, а ВОЗ до сих пор считает корь одной из самых частых причин детской смертности во всем мире. Рассказываем, из-за чего сложилась такая обстановка, о первых признаках кори, её лечении и многом другом.

Статистика

Зимой 2024-го около 46 российских регионов сообщили о случаях заболевания корью. В 16 из них пришлось вводить ограничительные меры — образовательные м медицинские учреждения отправили на карантин. 9 февраля, по данным «Известий», число заражённых в России уже приближалось к тысяче. Что касается Ленобласти, то на 20 марта было зарегистрировано 56 случаев заболевания корью. 54 из них подтвердили лабораторно, 21 — у взрослых. Первый случай заболевания зафиксировали в Кудрово у годовалой девочки.

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Отметим, что в 2023 году с января по сентябрь в стране было выявлено 8 073 случая кори. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го рост заболеваемости составлял 28 732%, то есть повысился в 288 раз. Почти пять тысяч заболевших — дети. Такие данные предоставил Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова отмечала, что в Россию инфекцию завезли из других стран. Источниками могли стать 16 государств. Первый завозной случай был зафиксирован в Северной столице.

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Причины вспышки кори

Специалисты в сфере медицины уверены, что на повышение заболеваемости повлияло несколько факторов. Во-первых, в период пандемии коронавируса, которая продлилась чуть больше трёх лет, многие люди не были вакцинированы от кори. Во-вторых, сам вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, обладает угнетающим действием иммунной системы. Ослабленные болезнью люди более предрасположены к разного рода вирусам. Третья причина — антипрививочное движение и отказ родителей от вакцинации своих детей. Последним фактом стали высокие темпы миграции. Это касается как притока людей из Средней Азии, так и беженцев с Украины, где в последние годы наблюдались вспышки кори, но были сложности с иммунизацией населения. Ситуацию усугубил дефицит препаратов для вакцинации.

Учитывая все факторы, возникает вопрос, почему же во время пандемии люди почти перестали болеть корью? Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в ноябре 2021 года прокомментировала этот момент.

«Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла — с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем», — озвучила она.

Отметим, что ранее заболеваемость корью в России носила непостоянный характер и была обусловлена в основном завозными случаями. Сейчас корь вместе с гепатитом и ВИЧ входит в тройку инфекционных заболеваний, представляющих наибольшую опасность для россиян.

Симптомы и лечение

Корь — это очень заразная болезнь, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Она считается детской болезнью, так как у детей в возрасте от двух до шести лет заболевание протекает сравнительно легко, а вот взрослые переносят её гораздо тяжелее.

Первые признаки

Корь характеризуется лихорадкой, интоксикацией, воспалением слизистых верхних дыхательных путей, высыпаниями на коже. Это заболевание поражает при отсутствии вакцинации почти каждого человека, независимо от возраста. Диагноз «корь» выставляется врачом на основании осмотра и сведений о контакте с ранее заболевшими людьми.

Протекание болезни

Инкубационный период длится от девяти до 11 дней. В первые дни болезни у заболевшего поднимается температура до 39-40°С. Общее состояние характеризуется разбитостью, недомоганием и понижением аппетита. Усиливается насморк, появляется «лающий» кашель, воспаляется слизистая оболочка глаза. На слизистой оболочке щёк появляются мелкие красные пятна, которые по внешнему виду напоминают манную крупу или отруби. Сыпь появляется буквально с первого дня болезни и покрывает тело постепенно – первые пятна образуются на лице и шее, потом спускаются к рукам и бедрам. На третий день болезни сыпь покрывает голени и стопы. Примерно к четвёртому дню элементы сыпи бледнеют, а на их месте остаются буроватые следы.

Также для болезни характерен конъюнктивит, иногда с гнойными выделениями, склеивающими ресницы по утрам. У некоторых больных отмечаются боли в животе и жидкий стул.

Бывает атипичное течение кори, которое относят к лёгким формам. Оно может протекать бессимптомно, а также с сыпью, которая сама исчезает через несколько дней, либо без неё.

Лечение

Какого-либо специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. В нетяжёлых случаях оно проводится на дому. Госпитализация показана при развитии осложнений.



Во время лихорадочного периода рекомендуется постельный режим, приглушенное освещение, обогащённое витаминами питание, обильное питье, антигистаминные (противоаллергические) препараты и полоскание рта. В глаза закапывают противовоспалительные капли, при частом сухом кашле принимают отхаркивающие средства.

При среднетяжелых формах кори врач может назначить внутривенные инфузионные растворы, а также средства нормализации сердечного тонуса. Чаще это касается взрослых больных. А при тяжелом течении заболевания добавляют введение специфического противокоревого иммуноглобулина и гормонов. Антибиотики применяют при осложнениях. Не исключены меры интенсивной терапии и реанимация.

Передача заболевания

Корь передаётся воздушно-капельным путём. Инфицированный заразен для окружающих с последних двух дней инкубации и до четвёртого дня с момента появления высыпаний. При контакте с ним заболевают девять из 10 людей без соответствующего иммунитета. Вирус в помещении, где находился больной корью, может присутствовать в воздухе в течение двух часов после ухода инфицированного. На пятый день заразность пропадает.

Чем опасна корь в дальнейшем?

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Среди возможных осложнений: ларингит, круп, трахеобронхит, отит, гепатит и некоторые другие заболевания. Наиболее частое осложнение кори – пневмония. В редких случаях болезнь приводит к пожизненной инвалидности вследствие поражения мозга.

Как сделать так, чтобы не заболеть корью?

Всегда важна профилактика того или иного заразного заболевания. В случае с корью реально помочь может только своевременная вакцинация. Она, между прочим, входит в перечень профилактических прививок России, являясь обязательной. Прививки делают как детям, так и взрослым. Первая вакцинация поводится в 12-месячном возрасте, а повторная — в шесть лет.

Взрослым, не привитым, не болевшим или привитым один раз, вакцину против кори ставят до 35 лет. Их иммунизация проходит в два этапа. Интервал между первой и второй прививками должен быть не менее трёх месяцев. Выработка противокоревых антител начинается через три-четыре недели у 95% человек. Считается, что иммунитет действует на протяжении 18 лет.

В случае, если нет данных о прививках, каждый желающий может сдать кровь на наличие в ней антител. Таким образом можно узнать, нужно делать прививку или нет.

После естественно перенесённой болезни у человека вырабатывается наиболее стойкий иммунитет. Повторные заболевания корью встречаются крайне редко.

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С 2000 по 2021 года, по данным ВОЗ, при помощи иммунизации удалось предотвратить 56 млн случаев смерти. Количество летальных исходов за указанный период удалось снизить с 761 000 до 128 000.

Есть ли противопоказания к вакцинации?

Живую вакцину не назначают беременным и кормящим грудью женщинам, больным туберкулезом, лейкозом, лимфомой и ВИЧ-инфицированным. Противопоказания распространяются на людей с любой болезнью в острой фазе до полного выздоровления, а также тех, у кого присутствует аллергия на белок куриных яиц и аминогликозиды. Повторно не прививают при острой реакции на введение предыдущей порции вакцины.

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