Многодетные семьи в Ленобласти получат «земельный» выбор

Теперь выбрать земельный капитал можно не только в момент постановки на очередь на выделение земельного участка, но и в любой момент

Соответствующие изменения в областное земельное законодательство сегодня, 29 мая, приняли депутаты парламента Ленобласти во втором и третьем чтениях.

Законопроект, которым предлагается внести изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», разработан в целях совершенствования порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно и сокращения очереди многодетных граждан на получение земельных участков.

Разработчик законопроекта, Леноблкомимущество, отмечает, что в области наблюдается стойкая тенденция к увеличению очереди на получение земельных участков. Между тем, в ведомство поступает информация от органов местного самоуправления области, многодетных семей о том, что значительная часть многодетных граждан изъявляет желание взамен предоставления земельного участка выбрать меру социальной поддержки в виде земельного капитала. Поэтому проектом закона предусмотрена возможность гражданам сообщить в орган учета муниципального района о своем намерении получить земельный сертификат вместо участка как сразу при постановке на учет, так и в заявительном порядке.

Кроме этого законопроект расширяет перечень направлений использования средств земельного капитала, а именно, предусматривается возможность направления средств земельного капитала не только на приобретение участка, но и на улучшение жилищных условий многодетной семьи. Размер земельного капитала на 2024 год составляет 400 тысяч рублей.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении были внесены две существенные поправки, предложенные вице-спикером Саядом Алиевым («Единая Россия»). Первая оставляет на усмотрение семей способ оформления земельного участка: в общую долевую собственность или на одного из членов семьи. «Теперь сами родители будут решать, делать им долевое участие на всю семью или нет», — пояснил председатель профильной постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Александр Русских. Вторая уточняет порядок выбора земельного участка из сводного реестра, закрепляя за гражданином преимущественное право на выбор участка на территории того поселения, в котором гражданин проживает, либо соседнего.

Председатель Леноблкоимущества Марина Тоноян прокомментировала важность принимаемого законопроекта:

– Многодетные семьи имеют первоочередное право выбора земельного участка. Кто-то из них выбирает непосредственно участок, а кто-то берет земельный сертификат. Естественно семьи хотят получить землю там, где они проживают, поэтому были внесены поправки, закрепляющие эту приоритетность. В настоящее время порядка 7 тыс. многодетных семей состоят в очереди на получение бесплатного земельного участка. Для сокращения этой очереди и вносятся корректировки в действующий областной закон, которые дают возможность альтернативного выбора через получение земельного капитала. Его можно будет направить не только на приобретение земельного участка, как было ранее, но и на улучшение жилищных условий, например, на погашение ипотеки, в том числе. Мы надеемся, что введение данных мер будет способствовать сокращению очередей.

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В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.