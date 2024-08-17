В России начнется выпуск новой модели внедорожника

Прототип автомобиля представили на выставке «Армия-2024», однако внедорожник будет поставляться и в гражданских версиях.

В России в 2027 году начнется производство новой модели внедорожника, получившего название «Комбат».

Как выяснила «Комсомольская Правда», внедорожник будет иметь как гражданскую, так и военную версию. Согласно предварительным характеристикам, автомобиль планируют оснащать турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач. В будущем появится и АКПП.

Габариты внедорожника схожи с Toyota Land Cruiser 300 и китайским Tank 500. Также будут предусмотрены комплектации для преодоления сложных дорожных условий — с экспедиционным багажником, лебедкой и шноркелем.

Предварительна стоимость новинки 3,5 — 5 миллионов рублей.