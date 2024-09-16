Создание доступной среды для маломобильных жителей Ленобласти находится на контроле у губернатора

Губернатор 47 региона поручил заместителю проконтролировать качество и ход создания доступной среды для маломобильных жителей.

«Пока мы это зачастую решаем в ручном режиме, в том числе ко мне на прямой эфир выходят люди, которые живут в неприспособленных объектах. Хороший опыт есть у комстроя: выделять в доме для переселения из аварийного жилья подъезд и в нем делать на первом этаже квартиры для инвалидов. Нужно этот опыт использовать и вокруг домов также создавать максимально доступную среду», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В Ленобласти в строящихся домах предусматривают квартиры, которые могут быть оснащены отдельным входом и подъемником.

Вам будет интересно Ленинградский Мультицентр приглашает на курсы оператор БПЛА и оператор 3D-печати Курсы бесплатные и краткосрочные. Отличная возможность освоить новую профессию оператор БПЛА и оператор 3D-печати. Продолжительность курса «Оператор БПЛА» - 2 месяца.... 30.08.2024 181

Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.