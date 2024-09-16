Создание доступной среды для маломобильных жителей Ленобласти находится на контроле у губернатора

Губернатор 47 региона поручил заместителю проконтролировать качество и ход создания доступной среды для маломобильных жителей.
В Ленобласти в строящихся домах предусматривают квартиры, которые могут быть оснащены отдельным входом и подъемником.
Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.