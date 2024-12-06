Продолжая подводить итоги года, сегодня хотим уделить внимание дорогам в Ленобласти. Рассказываем, где прошёл ремонт проезжей части в регионе, как дорожные службы подготовились к зимнему сезону и что изменилось в системе ж/д путей.

Плюс 200 км отремонтированных дорог

В Ленобласти с начала 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлено свыше 200 километров дорог и модернизировано около 30 объектов. Работы охватили все районы области.

Дорожные реконструкции в ЛО Отремонтирована дорога от Куровиц до Гатчины, а также ряд не менее важных трасс в Гатчинском округе, в том числе между Вырицей и Кауштой. Во Всеволожском районе отремонтированы участки трасс Юкки — Кузьмолово, Осиновая Роща — Магистральная и Мяглово — автодорога «Кола». В Выборгском районе — участки трасс Репино — Симагино, Каменногорск — Лесогорский и др. В Приозерском районе обновлены участки трассы Пески — Сосново — Подгорье. В Ломоносовском районе — дороги Стрельна — Пески — Яльгелево, Ропша — Марьино и Петергоф — Кейково. В Тосненском районе отремонтированы подъезд к Колпино, подъезд к посёлку Войскорово и дорога Павловск — Косые Мосты. В Лужском районе — дорога Толмачево — автодорога Нарва. В Подпорожском районе — маршрут Подпорожье — Важины — Усланка. В Кингисеппском районе — участки трасс Лужицы — Первое Мая и Гатчина — Ополье. А в Киришском — дорогу к селу Посадников Остров. Кроме того, обновлены подъезды к знаковым историческим местам: первой столице Руси – Старой Ладоге (дорога Зуево – Новая Ладога) и к мемориалу «Синявинские высоты» (два подъезда к Синявинским высотам от Мурманского шоссе и от «Южного полукольца»).

Запущен новый мост-гигант через Волхов в Киришах, который предварительно прошёл грузовые испытания в 250 тонн. Появились новые автоматические посты весогабаритного контроля за большегрузами. Например, один расположен на Приморском шоссе в Выборгском районе, другой — на дороге между Всеволожском и Петербургом во Всеволожском районе.

Как проходит подготовка дорог к зимнему сезону?

«Ленинградская область готова к зимнему сезону. Дорожники, вооружённые новейшей техникой, современными технологиями и необходимыми ресурсами, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дорогах региона в любое время дня и ночи», — отмечают в госорганизации «Дороги Ленобласти».

Поясняется, что парк дорожников обновился на 360 единиц техники. Новая техника уже зарекомендовала себя как надёжная и эффективная. Специалисты заявляют, что в состоянии обеспечивать качество и безопасность на дорогах региона.

Что сделано для зимней уборки дорог:

заготовлены противогололедные материалы: более 50 тыс. тонн соли и 200 тыс. кубов песка. Этого хватит для обработки всех дорог в регионе;

готовность диспетчерских служб — 100%. На территории Ленобласти функционирует система краткосрочного прогнозирования. Она позволяет заранее информировать жителей о приближении непогоды;

холодный асфальтобетон, произведённый на Киришском АБЗ, станет основой для устранения дефектов дорожного полотна .

Отмечается, что в первую очередь убираются дороги с интенсивным движением. Также не стоит забывать о периодичности и сроках уборки дорог.

Вам будет интересно Дорожники приступили к зимней обработке дорог Ленобласти Дорожники Ленинградской области начали предварительную обработку проезжей части жидкими реагентами и чистой солью. Для мониторинга состояния дорожного покрытия и предотвращения зимнего... 03.11.2024 299

Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812)660-46-47. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.

Более 50 км обновлённых ж/путей и новые названия станций

На региональных железных дорогах появилось свыше 50 км обновлённых железнодорожных путей. Капитальный ремонт провели на участках от Луги до Серебрянки, обновив 20 км полотна, и от Мшинской до Толмачёво в Лужском районе — 19,4 км.

Возле некоторых остановочных пунктов в Ленобласти также прошли ремонтные работы. Например, в ноябре обновили асфальт и подходы у станций Верхне-Черкасово, Лужайка (два переезда), Бусловская, Яшино, Ушково, Пихтовая и Селезнево.

8 ноября глава РЖД подписал приказ о переименовании остановочных пунктов на Октябрьской железной дороге. Таким образом, почти 70 названий железнодорожных станций в Ленобласти изменились.

В Бокситогорском районе:

— Галично (214-й км);

— Плутно (292-й км). — Галично (214-й км);— Плутно (292-й км). В Волховском районе:

— Бор (10-й км);

— Бороничево (11-й км);

— Вячково (131-й км);

— Дуброво (143-й км);

— Ершовой Надел (129-й км);

— Жарово (119-й км);

— Козарево (115-й км);

— Коскеницы (143-й км);

— Локомотив (4-й км);

— Любыни (23-й км);

— Пурово (106-й км);

— Сельская (135-й км). Во Всеволожском районе:

— Болотистое (44-й км);

— Глушь (20-й км);

— Гранитный (16-й км);

— Колос (7-й км);

— Кузьминский Мост (26-й км);

— Лаппелово (47-й км);

— Лесколово (39-й км);

— Мира (21-й км);

— Моряков-Балтийцев (5-й км);

— Рабочего Батальона (19-й км). В Выборгском районе:

— Кузнечная Улица (2-й км);

— Мухинское Болото (63-й км);

— Надежда (106-й км);

— Приветнинский Карьер (72-й км);

— Рябиновый Полуостров (38-й км);

— Селезнево (138-й км);

— Соколиное Озеро (21-й км);

— Шевелево (73-й км);

— Форт Ино (70-й км). В Гатчинском районе:

— Ленина (Платформа № 2);

— Ольховец (90-й км);

— Связи (Платформа № 1);

— Суворовский Проспект (Платформа № 3);

— Стрелуцкий Мох (77-й км);

— Филатовой (63-й км);

— Экспресс (101-й км). В Киришском районе:

— Березняк (92-й км);

— Наволок (35-й км);

— Ушкино (разъезд № 3);

— Черенцево (30-й км);

— Шелогино (46-й км). В Кировском районе:

— Алексеевка (77-й км);

— Прыжково (75-й км);

— Рындела (95-й км). В Ломоносовском районе:

— Краснофлотский Карьер (68-й км). В Лужском районе:

— Великое Село (133-й км);

— Дудоровская (125-й км);

— Естомичи (9-й км);

— Песочный Мох (117-й км);

— Стояновщина (144-й км). В Приозерском районе:

— Боровое (152-й км);

— Колосково (79-й км);

— Никитино (69-й км). В Тихвинском районе:

— Кожемякин (83-й км);

— Лазаревичи (196-й км);

— Селовское (5-й км);

— Туравкино (179-й км);

— Улитов Ручей (93-й км);

— Шараповская (170-й км). В Тосненском районе:

— Вязов Ручей (101-й км);

— Каменка (77-й км);

— Родничок (48-й км);

— Ручеек (36-й км). В Сланцевском районе:

— Черновское (183-й км). В Сосновом Бору:

— Новое (80-й км).

15 декабря изменения вступят в силу. Так станции, ранее обозначавшиеся только километражем, получат названия, основанные на географических, исторических и культурных особенностях региона.

Ранее в рамках рубрики «Итоги года» мы рассказывали, что нового появилось в системе образования региона, а также в сфере экономики.