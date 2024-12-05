Итоги 2024 года: что нового появилось в системе образования Ленобласти?

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В рамках рубрики «Итоги года» рассмотрим изменения, которые произошли в сфере образования в Ленобласти. Многие их них внесены на федеральном уровне, но есть и те, которые касаются только 47 региона. Рассказываем, что нового появилось за год в образовательных учреждениях Ленобласти и какие планы есть на следующий.

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Фото: lenobl.ru

Изменения на уровне страны

Все образовательные учреждения России, в том числе и в Ленобласти, обязали с 1 сентября 2024 года вывешивать российский флаг. В школах возобновили уроки «Труда», а ОБЖ заменили на «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР). На уроках «Истории» появился новый раздел — «История нашего края». Законодательно закрепили защиту педагогов от оскорблений и разных форм насилия. Ранее это было доступно только ученикам. Также для учителей внедрили оценку компетенций.

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Что нового появилось в областной системе образования?

В этом году началась реализация областного проекта по переоборудованию школьных столовых в кафе. 13 уже удалось модернизировать. К 2027-му планируют переоборудовать 41 объект. Проект предполагает внедрение в систему питания новых моделей, таких как «Меню свободного выбора» и «Шведский стол».

«Для удовлетворения вкусовых предпочтений детей в меню школьной столовой могут предлагаться на выбор: комплексные варианты завтраков и обедов, первое или второе блюдо на выбор из нескольких вариантов. Вариативность в выборе блюд позволяет повысить и интерес к горячему питанию, увеличить охват и коэффициент «съедаемости», — сказано в пояснительной записке.

Отметим, что столовая киришской школы №3 стала лучшей в стране по результатам Всероссийского конкурса.

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Фото: администрация Киришского района

Также в Ленобласти пополнился перечень категорий школьников, кто может питаться бесплатно. В него вошли ребята из многодетных семей и те дети, чьи родители (один или оба) погибли в ходе прохождения службы в войсках нацгвардии России или имеют специальное звание полиции, военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы.

В мае запустили новый образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий в Гатчине. В рамках кластера студенты начали обучение по направлениям: портной, дизайн, оператор швейного оборудования, экономика и бухгалтерский учёт, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. На базе партнерских организаций, которые помогали с его созданием, студенты могут проходить практику, а преподаватели — стажировку.

Кроме того, расширился региональный автопарк: в рамках соглашения с Минпромторгом России в Ленобласти появилось 28 новых школьных автобусов, а по распоряжению Мишустина поступило ещё 40.

В этом году лучшей ученицей России впервые стала школьница из Ленобласти. 16-летняя Мария Кононученко из Тосно взяла гран-при всероссийского конкурса «Ученик года». На традиционном ежегодном конкурсе «Школа года» победили Центр образования «Кудрово», Алексинская школа в Волховском районе и Детский сад № 4 Ломоносовского района.

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Строительно и обновление школ и детских садов

В течение года за счёт регионального бюджета велись работы по строительству, проектированию и обновлению соцобъектов, среди которых школы и детские сады.

Например, одобрен проект новой школы в Волосово, где предусмотрены тир и студия хореографии. Глобальная реновация коснулась школы с 80-летней историей в посёлке Мичуринское, а также учебного заведения в деревне Выдрин Остров. В Новом Девяткино началось строительство школы на 1 120 мест, а в Кудрово на 1 600.

Что касается дошкольного образования, то в 2024-м открылось несколько новых детских садов: в Янино на 200 мест, в Новоселье на 220 и в Буграх на 270. Также началось строительство ещё трёх — во Всеволожске и Буграх на 160 мест каждый и в Агалатово — на 220. Согласован архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке.

Дополнительные центры образования

образование школа
образование школа

Особое внимание в Ленобласти уделяют организации досуга, развитию творческого потенциала и популяризации спорта. Так, в Луге прошёл капитальный ремонт в выделенном здании для художественной школы. А в Новоселье готовят проект для спортивной. Уже известно, как она будет выглядеть.

Также появилось 72 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», два школьных «Кванториума» — в Сертоловской школе №3 и Лицее №8 в Тихвине, центр цифрового образования «IT-куб» на базе школы №8 в Волхове. 39 компьютерных класса в регионе оснастили современным цифровым оборудованием.

Отремонтировали 14 спортзалов: в Бокситогорской школе №2, Каменногорском центре образования, школе Светогорска, Приморском центре образования, Волховской школе №8, Тельмановской школе, гимназии №1 города Никольское, Лодейнопольской школе №1, Алеховщинской школе, Никольской школе №9, школах №3 и №4 города Луга, Приозерской начальной школе — детском саде и Фалилеевской школе.

«Впервые в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» открыто более двух тысяч мест в 26 образовательных организациях для реализации программ дополнительного образования различной направленности. Подавляющая доля (1 800) — места художественной направленности, что говорит о творческой составляющей наших детей», — поделился первый заместитель председателя комитета Илья Голубев.

Что в планах на ближайшие годы?

До конца 2027 года ожидается ввод в эксплуатацию ещё 30 объектов в сфере образования. Так в регионе появится 20 новых детских садов и 10 школ. Из регионального бюджета на нужды образования планируют выделить в 2025 году 57,5 млрд рублей. Около 20 млрд пойдет на получение бесплатного образования в школах, а 16,7 млрд рублей – на дошкольное. Свыше 5 млрд рублей уйдёт на строительство и реконструкцию образовательных учреждений.

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По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероники Ребровой, в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» до 2026 года будет модернизирован 21 объект. Например, Колтушская, Сланцевская, Ям-Тесовская, Лужская, Раздольская, Кобринская, Запорожская школы, а также СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова и филиал СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова (мкр. Городок). При этом, выделила глава комитета, в Ленобласти действует также областная программа реноваций. В следующей году она коснётся Сертоловской школы №1, Гимназии в Выборге, а также Гостилицкой и Ульяновской СОШ.

В программу капремонта дошкольных учреждений войдут Ефимовский детский сад, детский сад №9 в Приозерске, «Чайка» в Тихвине. Ёще пять объектов — в Кировске, Тосно, Волосово, Луге и Гатчине — включены в план на 2026-й.

Статистика

В этом году школы, гимназии и лицеи региона окончили свыше пяти тысяч ребят, а более трёх сотен — колледжи, техникумы и высшие учебные заведения Ленобласти. Среди выпускников 2023–2024 учебного года насчитывается около 750 медалистов, 48 стобалльников по ЕГЭ и пятеро победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

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В сентябре школы регионы приняли свыше 204 тысяч детей, из которых 24,6 тысяч — первоклассники. Детские сады приняли около 90 тысяч дошколят, а в высших учебных заведениях продолжили образование 32 тысячи человек. В октябре за партами оказались и фермеры: 53 слушателя начали обучение по направлениям «Растениеводство» и «Агротуризм».

Лучшие результаты

В уходящем году преподаватель игры на домре Ирина Исакова Сосновоборской детской школы искусств «Балтика» стала лауреатом государственной премии для учителей музыки.

На конкурсе «Мой родной край – Ленинградская область» победили семь школьников из 3 291 участника. Молодые люди подготовили лучшие эссе, рисунки и видеоролики по итогам путешествий по региону.

На национальном чемпионате «Абилимпикс» Жанна Дружинина из Сиверской школы-интерната стала первой в компетенции «Швея», а Ольга Кожевникова из ЛГУ А.С. Пушкина заняла первое место в направлении «Дошкольное воспитание». В компетенции «Электромонтаж» третье место осталось за Ленобластью. Серебряную медаль на чемпионате получил Константин Войнов из Сосновоборского политехнического колледжа.

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Фото: комитет образования Ленобласти

Студенты Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа «Александровский» выиграли во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Отличные результаты продемонстрировали и ученики лодейнопольской школы №3. Ребята стали призерами Всероссийского экологического форума, проходившего в Челябинске.

Студентка 4 курса филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти в Тихвине Ирина Никитина заняла первое место во II Всероссийском фотоконкурсе «Медики в работе».

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