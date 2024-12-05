В рамках рубрики «Итоги года» рассмотрим изменения, которые произошли в сфере образования в Ленобласти. Многие их них внесены на федеральном уровне, но есть и те, которые касаются только 47 региона. Рассказываем, что нового появилось за год в образовательных учреждениях Ленобласти и какие планы есть на следующий.

Изменения на уровне страны

Все образовательные учреждения России, в том числе и в Ленобласти, обязали с 1 сентября 2024 года вывешивать российский флаг. В школах возобновили уроки «Труда», а ОБЖ заменили на «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР). На уроках «Истории» появился новый раздел — «История нашего края». Законодательно закрепили защиту педагогов от оскорблений и разных форм насилия. Ранее это было доступно только ученикам. Также для учителей внедрили оценку компетенций.

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Что нового появилось в областной системе образования?

В этом году началась реализация областного проекта по переоборудованию школьных столовых в кафе. 13 уже удалось модернизировать. К 2027-му планируют переоборудовать 41 объект. Проект предполагает внедрение в систему питания новых моделей, таких как «Меню свободного выбора» и «Шведский стол».

«Для удовлетворения вкусовых предпочтений детей в меню школьной столовой могут предлагаться на выбор: комплексные варианты завтраков и обедов, первое или второе блюдо на выбор из нескольких вариантов. Вариативность в выборе блюд позволяет повысить и интерес к горячему питанию, увеличить охват и коэффициент «съедаемости», — сказано в пояснительной записке.

Отметим, что столовая киришской школы №3 стала лучшей в стране по результатам Всероссийского конкурса.

Также в Ленобласти пополнился перечень категорий школьников, кто может питаться бесплатно. В него вошли ребята из многодетных семей и те дети, чьи родители (один или оба) погибли в ходе прохождения службы в войсках нацгвардии России или имеют специальное звание полиции, военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы.

В мае запустили новый образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий в Гатчине. В рамках кластера студенты начали обучение по направлениям: портной, дизайн, оператор швейного оборудования, экономика и бухгалтерский учёт, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. На базе партнерских организаций, которые помогали с его созданием, студенты могут проходить практику, а преподаватели — стажировку.

Кроме того, расширился региональный автопарк: в рамках соглашения с Минпромторгом России в Ленобласти появилось 28 новых школьных автобусов, а по распоряжению Мишустина поступило ещё 40.

В этом году лучшей ученицей России впервые стала школьница из Ленобласти. 16-летняя Мария Кононученко из Тосно взяла гран-при всероссийского конкурса «Ученик года». На традиционном ежегодном конкурсе «Школа года» победили Центр образования «Кудрово», Алексинская школа в Волховском районе и Детский сад № 4 Ломоносовского района.

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Строительно и обновление школ и детских садов

В течение года за счёт регионального бюджета велись работы по строительству, проектированию и обновлению соцобъектов, среди которых школы и детские сады.

Например, одобрен проект новой школы в Волосово, где предусмотрены тир и студия хореографии. Глобальная реновация коснулась школы с 80-летней историей в посёлке Мичуринское, а также учебного заведения в деревне Выдрин Остров. В Новом Девяткино началось строительство школы на 1 120 мест, а в Кудрово на 1 600.

Что касается дошкольного образования, то в 2024-м открылось несколько новых детских садов: в Янино на 200 мест, в Новоселье на 220 и в Буграх на 270. Также началось строительство ещё трёх — во Всеволожске и Буграх на 160 мест каждый и в Агалатово — на 220. Согласован архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке.

Дополнительные центры образования

Особое внимание в Ленобласти уделяют организации досуга, развитию творческого потенциала и популяризации спорта. Так, в Луге прошёл капитальный ремонт в выделенном здании для художественной школы. А в Новоселье готовят проект для спортивной. Уже известно, как она будет выглядеть.

Также появилось 72 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», два школьных «Кванториума» — в Сертоловской школе №3 и Лицее №8 в Тихвине, центр цифрового образования «IT-куб» на базе школы №8 в Волхове. 39 компьютерных класса в регионе оснастили современным цифровым оборудованием.

Отремонтировали 14 спортзалов: в Бокситогорской школе №2, Каменногорском центре образования, школе Светогорска, Приморском центре образования, Волховской школе №8, Тельмановской школе, гимназии №1 города Никольское, Лодейнопольской школе №1, Алеховщинской школе, Никольской школе №9, школах №3 и №4 города Луга, Приозерской начальной школе — детском саде и Фалилеевской школе.

«Впервые в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» открыто более двух тысяч мест в 26 образовательных организациях для реализации программ дополнительного образования различной направленности. Подавляющая доля (1 800) — места художественной направленности, что говорит о творческой составляющей наших детей», — поделился первый заместитель председателя комитета Илья Голубев.

Что в планах на ближайшие годы?

До конца 2027 года ожидается ввод в эксплуатацию ещё 30 объектов в сфере образования. Так в регионе появится 20 новых детских садов и 10 школ. Из регионального бюджета на нужды образования планируют выделить в 2025 году 57,5 млрд рублей. Около 20 млрд пойдет на получение бесплатного образования в школах, а 16,7 млрд рублей – на дошкольное. Свыше 5 млрд рублей уйдёт на строительство и реконструкцию образовательных учреждений.

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По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероники Ребровой, в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» до 2026 года будет модернизирован 21 объект. Например, Колтушская, Сланцевская, Ям-Тесовская, Лужская, Раздольская, Кобринская, Запорожская школы, а также СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова и филиал СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова (мкр. Городок). При этом, выделила глава комитета, в Ленобласти действует также областная программа реноваций. В следующей году она коснётся Сертоловской школы №1, Гимназии в Выборге, а также Гостилицкой и Ульяновской СОШ.

В программу капремонта дошкольных учреждений войдут Ефимовский детский сад, детский сад №9 в Приозерске, «Чайка» в Тихвине. Ёще пять объектов — в Кировске, Тосно, Волосово, Луге и Гатчине — включены в план на 2026-й.

Статистика

В этом году школы, гимназии и лицеи региона окончили свыше пяти тысяч ребят, а более трёх сотен — колледжи, техникумы и высшие учебные заведения Ленобласти. Среди выпускников 2023–2024 учебного года насчитывается около 750 медалистов, 48 стобалльников по ЕГЭ и пятеро победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

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В сентябре школы регионы приняли свыше 204 тысяч детей, из которых 24,6 тысяч — первоклассники. Детские сады приняли около 90 тысяч дошколят, а в высших учебных заведениях продолжили образование 32 тысячи человек. В октябре за партами оказались и фермеры: 53 слушателя начали обучение по направлениям «Растениеводство» и «Агротуризм».

Лучшие результаты

В уходящем году преподаватель игры на домре Ирина Исакова Сосновоборской детской школы искусств «Балтика» стала лауреатом государственной премии для учителей музыки.

На конкурсе «Мой родной край – Ленинградская область» победили семь школьников из 3 291 участника. Молодые люди подготовили лучшие эссе, рисунки и видеоролики по итогам путешествий по региону.

На национальном чемпионате «Абилимпикс» Жанна Дружинина из Сиверской школы-интерната стала первой в компетенции «Швея», а Ольга Кожевникова из ЛГУ А.С. Пушкина заняла первое место в направлении «Дошкольное воспитание». В компетенции «Электромонтаж» третье место осталось за Ленобластью. Серебряную медаль на чемпионате получил Константин Войнов из Сосновоборского политехнического колледжа.

Студенты Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа «Александровский» выиграли во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Отличные результаты продемонстрировали и ученики лодейнопольской школы №3. Ребята стали призерами Всероссийского экологического форума, проходившего в Челябинске.

Студентка 4 курса филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти в Тихвине Ирина Никитина заняла первое место во II Всероссийском фотоконкурсе «Медики в работе».