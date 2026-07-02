В Ленинградской области подвели итоги ежегодных конкурсов на звание лучшей народной дружины и лучшего дружинника. Церемония награждения победителей состоялась на заседании Штаба народных дружин региона.

Первое место в конкурсе «Лучшая народная дружина» занял отряд Приозерского городского поселения. Вторыми стали дружинники из Никольского городского поселения Тосненского района. Третье место присуждено дружине города Бокситогорска. В личном зачёте «Лучший народный дружинник» победу одержал Дмитрий Азаданов из Тосненского района. Второе место заняла Виктория Сумина из Приозерска, третье — Лариса Барсукова также из Приозерска. Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре.

В настоящее время в реестре Главного управления МВД России зарегистрировано 135 народных дружин, из которых 104 являются действующими. В охране общественного порядка на территории региона участвуют более 1300 добровольцев.

На заседании была озвучена инициатива о создании единой народной дружины на территории Ленинградской области. Предложение планируется детально проработать с учётом опыта муниципалитетов и мнения самих дружинников. Начальник штаба народных дружин региона Леонид Иванов подчеркнул, что народные дружины являются важным элементом системы общественной безопасности, а их вклад в поддержание правопорядка и вовлечение граждан невозможно переоценить.

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Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».