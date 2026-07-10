weather 22.9°
$ 76.66
87.67

Главная / Новости / Добровольная народная дружина «Кольчуга» помогла полиции задержать подозреваемого и проверить мигрантов

Новости Социум

Добровольная народная дружина «Кольчуга» помогла полиции задержать подозреваемого и проверить мигрантов

В Гатчинском районе члены добровольной народной дружины «Кольчуга» 7 июля оказали активное содействие сотрудникам УМВД России «Гатчинское». 7 июля общественники участвовали в двух значимых оперативных мероприятиях, подтвердив свою эффективность.

Добровольная народная дружина «Кольчуга» помогла полиции задержать подозреваемого и проверить мигрантов - В Гатчинском районе члены добровольной народной дружины «Кольчуга» 7 июля оказали активное содействи
Фото: ДНД • Кольчуга •

В посёлке Вырица при поддержке дружинников проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина, подозреваемого в совершении кражи (статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Благодаря слаженным действиям полиции и гражданских активистов злоумышленник был задержан и доставлен в 103-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В этот же день в городе Коммунар состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Совместная группа проверила места проживания и работы иностранных граждан. Результаты показали, что местный бизнес в целом ответственно подходит к соблюдению миграционного законодательства: нарушения были зафиксированы только у двух человек. Нарушителей доставили в 104-й отдел полиции для принятия административных мер.

В штабе дружины подчеркнули, что безопасность района является общим делом, и призвали жителей помнить: вместе они — сила.

«Быть добру!», — добавили в отряде.

Вам будет интересно
Стали известны лучшая народная дружина и отряд Ленобласти
В Ленинградской области подвели итоги ежегодных конкурсов на звание лучшей народной дружины и лучшего дружинника. Церемония награждения победителей со...
02.07.2026
279

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».

Теги

днд
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

Вам будет интересно
Жителям Ленобласти напомнили о важности правильной утилизации батареек
Жителям Ленобласти напомнили о необходимости правильно утилизировать использованные батарейки. Фото: комитет Ленобласти по обращению с отходами ЛОГКУ...
10.07.2026
128

Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться