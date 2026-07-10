В Гатчинском районе члены добровольной народной дружины «Кольчуга» 7 июля оказали активное содействие сотрудникам УМВД России «Гатчинское». 7 июля общественники участвовали в двух значимых оперативных мероприятиях, подтвердив свою эффективность.

В посёлке Вырица при поддержке дружинников проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина, подозреваемого в совершении кражи (статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Благодаря слаженным действиям полиции и гражданских активистов злоумышленник был задержан и доставлен в 103-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В этот же день в городе Коммунар состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Совместная группа проверила места проживания и работы иностранных граждан. Результаты показали, что местный бизнес в целом ответственно подходит к соблюдению миграционного законодательства: нарушения были зафиксированы только у двух человек. Нарушителей доставили в 104-й отдел полиции для принятия административных мер.

В штабе дружины подчеркнули, что безопасность района является общим делом, и призвали жителей помнить: вместе они — сила.

«Быть добру!», — добавили в отряде.

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Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».