Кадровый конкурс для студентов и 100 тысяч многодетным матерям: главное в Ленобласти за 18 августа

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Жителям Ленобласти предлагают поучаствовать в создании собственных законов

В регионе начали работу над законом «О социальных стандартах Ленинградской области». В рамках проекта жители смогут определять, на что направить деньги. Например, на поликлинику, парк или новую школу.

К разработке привлекают жителей Ленинградской области. Волонтеры на улицах населенных пунктов предлагают всем и заинтересованным высказать пожелания для их последующего включения в законопроект.

Новые туристические маршруты и пассажирский причал появятся в Ленобласти в 2021 году

Пассажирский причал откроется у музея «Прорыв Блокады Ленинграда», а туристы пойдут суворовскими тропами. По данным комитета по туризму Ленобласти, в рамках проекта «Туристский коридор «Санкт-Петербург – Сайма» в 2021 году откроются маршрут, объединяющие Петербург и Ленобласть с четырьмя финскими городами ─ Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.

В администрации Ленобласти стартовал конкурс для выпускников вузов с последующим трудоустройством

В Ленобласти проходит X юбилейный конкурс среди студентов, у победителей которого есть все шансы попасть на работу в региональную администрацию. Через студенческие конкурсы прошли 275 человек: 177 — включены в кадровый резерв, 96 — трудоустроены в органы исполнительной власти и подведомственные учреждения. Более 50 человек получили повышение.

Регоператор по обращению с отходами Ленобласти возглавил Антон Бучнев

Бывший заместитель председателя комитета по ЖКХ и транспорту Антон Бучнев возглавил региональную управляющую компанию по обращению с отходами. Ранее должность занимал Николай Хасиев.

Многодетные матери Ленобласти получат по 100 тысяч рублей

Губернатор Ленобласти внес изменения в награды «Слава Матери». Теперь вместе со знаком женщине, родившей или усыновившей и достойно воспитавшей пятерых и более детей будет произведена выплата в размере 100 тысяч рублей.

Исторические святыни в Согиницах отреставрируют за 42 млн рублей

Ход реставрационных работ в Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Подпорожском районе проверил глава Ленобласти. Срок окончания — 2021 год. Работы по реставрации святынь начались еще в 2019 году