Сильные морозы, запуск развязки с КАД в Мурино, встреча с медведем: дайджест позитивных новостей произошедших в Ленобласти за сутки

Ленинградская область оказалась в лидерах среди российских регионов по обороту розничной торговли. Появилась информация о запуске развязки с КАД в Мурино, а также в лесах Ленобласти мужчина встретил медведя.

Россиян предупредили о сильных морозах предстоящей зимой

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что предстоящая зима будет довольно суровой.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето… Морозы окажутся серьёзными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — сказала Пестрякова.

Метеоролог отметила, что первые заморозки могут начаться уже в ноябре. Она посоветовала россиянам достать шубы из шкафов.

Вам будет интересно Россиян предупредили о сильных морозах предстоящей зимой Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что предстоящая зима будет довольно суровой. Метеоролог отметила, что первые заморозки могут начаться уже в... 31.08.2020 145

Кудрово и Янино очищают от нелегальной рекламы

Администрация Заневского поселения ежедневно борется с незаконной рекламой на улицах. Только в Кудрово за последнюю неделю дворники очистили около 60 объектов: фонарные столбы, ограждения, остановки и др.

Работы прошли в местном парке «Оккервиль», а также на Пражской, Английской, Австрийской улицах, Кудровскои проезде и Европейском проспекте. Несколько баннеров висело вдоль дорог на деревьях.

Аналогичные работы прошли и в Янино-1, где в период с 17 по 27 августа убрали 27 объявлений и три баннера. Тогда же в Янино-2 очистили 12 фонарных столбов и утилизировали два плаката.

Вам будет интересно Кудрово и Янино очищают от нелегальной рекламы Администрация Заневского поселения ежедневно борется с незаконной рекламой на улицах. Только в Кудрово за последнюю неделю дворники очистили около 60... 31.08.2020 101

Гостям выборгского парка Монрепо показывают фотографии начала ХХ века

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 28 августа открылась выставка «Фотографии Аату Сирола ‒ последнего садовника Монрепо эпохи Российской империи».

Выставка подготовлена совместно с музеем финского города Лаппеенранта, она посвящена автору самой подробной серии фотоснимков Монрепо начала 20-го века. Его объектив запечатлел семью Николаи, все главные достопримечательности и усадебные интерьеры, также есть фотографии утраченных объектов.

Выставка продлится до конца октября.

Вам будет интересно Гостям выборгского парка Монрепо показывают фотографии начала ХХ века В музее-заповеднике "Парк Монрепо" 28 августа открылась выставка "Фотографии Аату Сирола ‒ последнего садовника Монрепо эпохи Российской империи". Выставка подготовлена совместно... 31.08.2020 105

«Росатом» начал перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Севморпути

Госкорпорация «Росатом» начала транзитную перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Северному морскому пути (СМП), это делается во исполнение поручения президента страны, сообщил в пятницу департамент коммуникаций «Росатома».

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» доставит из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург груз мороженой рыбной продукции. 25 августа судно взяло курс на Дальний Восток. Ожидается, что рефрижераторные контейнеры будут доставлены в Санкт-Петербург уже 25 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Рейс будет выполнен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путём уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь, отмечает «Росатом».

Вам будет интересно «Росатом» начал перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Севморпути Госкорпорация «Росатом» начала транзитную перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Северному морскому пути (СМП), это делается во исполнение... 31.08.2020 141

Розничная торговля

Ленинградская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован рост розничной торговли по итогам первого полугодия. Одна из причин такого успеха — «Ленинградский светофор», который применили в 47 регионе впервые в стране. Благодаря гибкому подходу к ситуации в каждом отдельном районе удалось разделить их на «красную», «жёлтую» и «зелёную» зоны ограничений.

Вам будет интересно Ленобласть заняла второе место в рейтинге регионов по обороту розничной торговли Согласно данным исследования аналитиков РИА Новости, Ленинградская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован рост розничной торговли по... 31.08.2020 102

Память сотрудников ветслужбы увековечили

Глава Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. Памятник военным ветеринарам выполнен в виде верстового столба и воздвигнут на 14 км Дороги жизни в поселке Романовка на месте, где в годы войны располагался один из передвижных ветеринарных лазаретов. В честь открытия памятника участникам родным военных ветеринаров подарили экземпляры выпущенной в честь 75-летия Победы книги об истории военной ветеринарии 47 региона.

Вам будет интересно Память сотрудников ветеринарной службы увековечили на Дороге жизни Глава Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады Памятник военным ветеринарам... 31.08.2020 148

Развязка с КАД в Мурино

Объект практически готов к запуску, остаются только ремонтные работы на Кольцевой автодороге координируемые Упрдор «Северо-Запад». В начале сентября в Западном Мурино будет открыта новая развязка с КАД стоимостью 800 млн рублей. Отмечается, что запуск движения это не полное введение в эксплуатацию объекта.

Вам будет интересно В начале сентября в Западном Мурино запустят долгожданную развязку с КАД Объект практически готов к запуску, остаются только ремонтные работы на Кольцевой автодороге координируемые Упрдор «Северо-Запад». По информации пресс-службы Упрдор «Северо-Запад», в... 31.08.2020 148

Встреча с медведем

Петербуржец Павел Кожа во время сбора ягод в Кутузовском Приозерского района встретил медведя. Пользователей удивило самообладание, которое проявил мужчина. Сам он описал это следующим образом: в десяти метрах от себя мужчина услышал треск, повернулся и обомлел. Встреча с косолапым попала на видео.

Вам будет интересно Видео: мужчина во время сбора ягод в Приозерском районе встретил медведя Петербуржец Павел Кожа во время сбора ягод в Кутузовском Приозерского района встретил медведя. Пользователей удивило самообладание, которое проявил мужчина. По словам... 31.08.2020 205

Пуск реактора ЛАЭС

Одно из главных событий в российской атомной энергетике последних лет произошло на Ленинградской АЭС-2, где успешно состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока №2. В соответствии с программой физического пуска, специалисты далее проведут целый ряд экспериментов — также при работе реактора на мощности менее 1%. Эти исследования необходимы для подтверждения надёжности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Вам будет интересно Пуск ядерного реактора нового блока №2 успешно прошел на Ленинградской АЭС-2 Одно из главных событий в российской атомной энергетике последних лет произошло на Ленинградской АЭС-2, где успешно состоялся пуск ядерного реактора... 31.08.2020 105

Репетиционный зал за 250 млн рублей готовится принять юные таланты Соснового Бора

Разрешение от Госстройнадзора уже получено. Репетиционный зал сосновоборской детской школы искусств «Балтика» готов принимать ребят от 6,5 до 17 лет.

В трёхэтажном здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров предусмотрены учебное отделение, зрительный зал на 250 мест для репетиций, концертов и кинопоказов, группа административно-хозяйственных помещений.

Вам будет интересно Репетиционный зал за 250 млн рублей готовится принять юные таланты Соснового Бора Разрешение от Госстройнадзора уже получено. Репетиционный зал сосновоборской детской школы искусств «Балтика» готов принимать ребят от 6,5 до 17 лет В... 31.08.2020 74

Глава Ленобласти пообщался с жителями Романовки, отдыхающими в благоустроенном парке

В поселке Романовка Всеволожского района завершился второй этап благоустройства парка, где появились детские и спортивные площадки, новые деревья и освещение.

31 августа, проделанные работы оценил губернатор Ленобласти в ходе рабочей поездки во Всеволожский район. Стоит отметить, что проект по созданию парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» начали воплощать в 2019 году — тогда завершился первый этап.

«Хорошо, когда на местах берутся за благоустройство и планомерно доводят его до логического завершения. За два года в Романовке сделали достойный парк. Комфортная среда позволяет менять к лучшему любые общественные территории и дворы», — отметил Александр Дрозденко.

Жители Романовки, отдыхающие в парке, поблагодарили власти за обустройство территории и добавили, что для семей с детьми парк очень востребован.

Вам будет интересно Глава Ленобласти пообщался с жителями Романовки, отдыхающими в благоустроенном парке В поселке Романовка Всеволожского района завершился второй этап благоустройства парка, где появились детские и спортивные площадки, новые деревья и освещение. Сегодня,... 31.08.2020 111

«Сразу видно, что работал хороший, ответственный подрядчик», — Александр Дрозденко осмотрел детсад в Колтушах

На реновацию дошкольного отделения Колтушской средней общеобразовательной школы им. ак. Павлова было потрачено 100 млн рублей.

«Сад абсолютно новый, несмотря на то, что здание было построено давно. Мы будем поощрять добросовестных подрядчиков, которые работают на наших социальных объектах, а тех, кто подводит — вносить в собственный черный список», — отметил глава Ленобласти.

При этом губернатор также поручил провести реновацию школы в Павлово.

Детский сад примет первых 100 воспитанников уже этой осенью. Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» введут 12 детских садов и одну школу.

Вам будет интересно "Сразу видно, что работал хороший, ответственный подрядчик", - Александр Дрозденко осмотрел детсад в Колтушах На реновацию дошкольного отделения Колтушской средней общеобразовательной школы им. ак. Павлова было потрачено 100 млн рублей При этом губернатор также поручил... 31.08.2020 99

Июль стал рекордным в Ленобласти по количеству зарегистрированных браков

Всего за семь месяцев текущего года органы ЗАГС Ленинградской области зарегистрировали 3193 новые семьи и 6559 малышей.

Стоит отметить, что в июне жители области заключили 491 союз, количество браков в середине лета возросло на 34,2%. В апреле и мае 2020 года новая коронавирусная инфекция не помешала заключить ленинградцам 364 и 176 браков соответственно.

Вам будет интересно Июль стал рекордным в Ленобласти по количеству зарегистрированных браков Всего за семь месяцев текущего года органы ЗАГС Ленинградской области зарегистрировали 3193 новые семьи и 6559 малышей. Стоит отметить, что в... 31.08.2020 62

Житель Мурино представит Ленобласть в суперфинале конкурса «Лидеры России»

В суперфинал всероссийского конкурса вышел доктор из Всеволожского района Евгений Галлингер.

Евгений работает во Всеволожской Клинической межрайонной больнице. Вместе с ним в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» примут участие 300 конкурсантов 54 регионов России, а также двое участников из Украины и Белоруссии.

Конкурсанты получили приглашения в суперфинал по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии».