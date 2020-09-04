МФЦ Ленобласти обработали полмиллиона обращений в августе, что равно до COVID-19 показателям

С начала августа многофункциональные центры предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи. Самыми востребованными стали площадки в Мурино, Ломоносове и Всеволожске.

Чаще всего граждане пользовались услугами кадастрового учета и регистрации недвижимости, число обращений составило 135 тысяч. Активно жители региона регистрировались на портале Госуслуг, осуществляли миграционный учет, оформляли внутренние паспорта, СНИЛС и льготный проезд на железнодорожном транспорте.

Вам будет интересно Жители еще четырех районов Ленобласти могут подать заявление в ОНФ через МФЦ Окна по приему обращений граждан в Общероссийский народный фронт открылись в Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Сланцевском районах Для решения проблем с... 31.08.2020 143

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.