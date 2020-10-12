Завершение сезона пожаров и благоустройство 75 территорий: главное в Ленобласти за 12 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Ленобласти благоустроят 75 общественных территорий в 2021 году

В их числе которых парки в Тосно, Сясьстрое и Мурино, набережные Охты и Луги, сквер в Выборге и озеро в Лодейном Поле. Из федерального бюджета на это выделят 374 млн рублей, из регионального – 801,4 млн рублей.

COVID-19 переориентировал туризм в Ленобласти

Драйвером индустрии стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Большое внимание в этом туристическом сезоне было уделено созданию экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях: Колтушских и Токсовских высотах, экотропы на территории памятника природы «Река Рагуша» и природного парка «Вепсский лес».

Во Всеволожском районе обновили асфальт на 19 километрах региональных дорог

Новый асфальт появился на участках дорог Грузино — Керро и «Подъезд к станции Ламбери» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор». Также заканчивается ремонт дороги на участке от Касимово до Агалатово.

Пожароопасный сезон официально завершился в Ленобласти

Устойчивая дождливая погода и понижение среднесуточной температуры стали причинами завершения лесных пожаров. Всего по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Ленобласти в 2020 голу на землях лесного было обнаружено и ликвидировано 264 лесных пожара на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем жителей и гостей региона.

Самозанятые Ленобласти могут получить кредит до 5 млн рублей по сниженной процентной ставке

Специально для самозанятых разработана упрощенная процедура прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

ФАПы Ленобласти подключены к высокоскоростным линиям связи

Всего в 2020 году широкополосный доступ к интернету получили 136 учреждений региона – это 65 ФАПов, школы, пожарные части, органы местного самоуправления.