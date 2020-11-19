Лучший «Вкус России» и 40 000 новых рабочих мест: главное в Ленобласти за 19 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 19 ноября 2020 год.

Глава региона осмотрел инфраструктуру участков для многодетных семей в Гатчине

После жалоб на отсутствие дорог и линий электропередачи губернатор Ленобласти взялся за решение проблемы. Глава региона Александр Дрозденко осмотрел сегодня в микрорайоне «Заячий Ремиз» города Гатчины работы по инфраструктуре, посетил участки, которые выделили многодетным семьям.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил скейт-парк в Гатчине

В Гатчине завершили очередной этап благоустройства «Аэропарка». Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал на скейт-парк, которые открыли в августе этого года. Площадка подойдет для экстремальных видов спорта, где могут отдохнуть как любители, так и профессиональные скейтеры.

Лакомства из Ленобласти претендуют на звание лучших «Вкусов России»

Проголосовать за ленинградские продукты можно на сайте конкурса до 2 декабря. Набравший большее количеств голосов продукт станет гастрономическим символом страны. Победитель получит возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж.

Ленобласть совершенствует дистанционное обучение, но очное остается в приоритете

Эффективные примеры дистанционного обучение представили сегодня, 19 ноября, на совещании с директорами и педагогами школ Ленобласти, при участии Александра Дрозденко.

В Гатчинском районе построят два новых кампуса для студентов

Первый кампус завершен на 72 %. В нем поселятся студенты агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Будущее строение рассчитано на 200 человек. Здание будущего общежития Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского готово только на 18%. Однако этот проект масштабней – общая его площадь составит 6,2 тысяч квадратных метров.

ФССП приостановила личный прием граждан в шести районах Ленобласти

Судебные приставы приостановили личный прием граждан во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском, Тосненском и Тихвинском районах Ленобласти. Исключение – вопросы, касающиеся алиментов и немедленного исполнения.

В Ленобласти появится около 40 000 новых рабочих мест

Об этом 19 ноября сообщил Александр Дрозденко во время открытия пресс-клуба, посвященного ситуации на рынке труда. По словам губернатора, область в течение последующих пяти лет станет «большой Всероссийской стройкой» в портовой, энергетической и некоторых других сферах. По предварительным оценкам, это создаст около 40 тысяч новых рабочих мест.