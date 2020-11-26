Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 26 ноября 2020 года.

Школьницы из Ленобласти выступили от региона на телеолимпиаде «Умники и умницы»

Джамила Джалилова из Сертолово, Карина Тригобюк из Подпорожья и Ольга Шемякина из Кингисеппа впервые представили региональную команду на телевизионной олимпиаде «Умники и умницы». Одна из учениц прошла в полуфинал.

Социальным предпринимателям Ленобласти стала доступна ипотека под 2,1 % годовых

Предприниматели, деятельность которых связана с образованием, здравоохранением, культурой и экологией, теперь могут рассчитывать на социальную ипотеку на приобретение готовой коммерческой недвижимости. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей, максимальная — 5 миллионов рублей.

Жителя Коммунара задержали за изнасилование 11-летней дочери знакомого

46-летний безработный житель города Коммунар Гатчинского района Ленобласти был задержан за изнасилование дочери своего знакомого. Инцидент случился в марте 2020 года. За плечами у злоумышленника уже имелся условный срок за кражу.

Большую часть коттеджей в Ленобласти уже забронировали на новогодние праздники

На сегодняшний день отыскать свободный коттедж в Ленинградской области оказалось не так уж просто: большая их часть уже забронирована на новогоднюю ночь. Свободные места появятся только в январе.

В Ленобласти за месяц ощутимо подорожали сахар, икра и апельсины

За октябрь 2020 года в Ленинградской области подорожали сразу несколько продуктов: сахар в среднем вырос в цене на 19,9 %, икра лососевых рыб — на 4 %, апельсины — на 5,6 %.

Ленобласть получила свыше 100 млн для борьбы с коронавирусом

Ленинградской области выделили более 100 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Эти средства понадобились для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также для поддержки населения и бизнеса.

В Ленобласти не запретят новогодние гуляния

Несмотря на коронавирусную пандемию, в новогоднюю ночь жителям Ленинградской области позволят немного расслабиться: в регионе не станут закрывать все развлекательные заведения. Тем не менее, пускать туда будут только в масках.