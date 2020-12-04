Награда за организацию ЕГЭ и прямая линия губернатора: главное в Ленобласти за 4 декабря 

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 4 декабря 2020 года.

Депутат Государственной думы Светлана Журова посетила Выборг

В ходе рабочей поездки Светлана Журова посетила Смоляной мыс и сквер Победы в Выборге. Также депутат посетила выборгскую станцию скорой помощи, где вручила медицинским работникам подарки и благодарственные письма.

Ленобласть стала лидером СЗФО по страхованию сельхозугодий

Совет Федерации и Национальный союз агростраховщиков отметили достижения Ленобласти в сфере защиты сельхозпроизводителей от рисков. В 2020 году аграрии и животноводы региона застраховали 10% поголовья сельскохозяйственных животных и 18,9 тыс. га посевов – это 77% всех застрахованных площадей СЗФО.

В Ленобласти обновили восемь железнодорожных переездов

На железнодорожных переездах установили устройства заграждения переезда для повышения безопасности участников движения, пересекающих железную дорогу. Новые устройства были установлены на восьми железнодорожных переездах, расположенных в Ленобласти, и на трех – в Псковской области.

В Ленобласти пограничники пресекли попытку незаконного ввоза тягачей и полуприцепов

В Ленобласти сотрудники пограничного управления ФСБ поймали мужчину, который пытался ввезти в страну иностранные транспортные средства без уплаты пошлины и с поддельными документами.

Ленобласть получила награду за качественную организацию ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поздравил регион со столь высоким результатом и вручил Александру Дрозденко награду – Памятный знак за успешное проведение ЕГЭ. Он также отметил, что Ленобласть – своего рода эксперт в сфере образования.

7 декабря Александр Дрозденко проведет «прямую линию» с ленинградцами

Глава Ленобласти 7 декабря в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет отвечать на вопросы жителей региона. Для ответов также приглашены главы районных администраций. Они будут находиться в режиме видеоконференции.

Ленобласть получила 500 доз вакцины от коронавируса

Ленобласть 3 декабря получила 500 комплектов вакцины от Covid-19 «Спутник V». Напомним, первая партия вакцины в регион поступила в середине сентября. Тогда 42 дозы были направлены в одну из областных больниц.

В Ленобласти появится памятник героям-энергетикам

Памятник, посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда, будет создан на мемориале «Разорванное кольцо». Возведение монумента начнется в 2021 году. Автор проекта — завкафедрой средового дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, профессор, кандидат искусствоведения, член Петербургского Союза дизайнеров Олег Веселицкий.