“Лыжные стрелы”, взрыв в жилом доме и новые зараженные: главное в Ленобласти за 20 декабря

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 20 декабря.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 227 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших – 21 319. Выздоровели – 18 590 человек. Более подробный список, где обнаружили новых зараженных, по ссылке.

Взрыв в жилом доме

Сегодня утром, 20 декабря, в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Александровке произошел взрыв. Предварительно, взорвался самогонный аппарат, хозяин же квартиры эту версию отрицает. Говорит – лопнул бойлер. Пострадавших нет. Но взрывной волной выбило окна, пострадала кирпичная кладка и жилые помещения.

Запуск “Лыжной стрелы” до Ленобласти

В следующем году электрички, которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, начнут курсировать с 17 января по 20 марта 2021 года. Однако даты могут измениться из-за погодных условий и неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Спасение упавшей в заброшенный колодец собаки

Предполагают, что туда она угодила в погоне за лисой. Спасатели прибыли на место оперативно. Они соорудили мягкие носилки и положили в них собаку весом около 80 кг. Двое снизу подавали, еще двое – вытягивали. С Герой все хорошо.

У Коробицино заметили волка

Жителей Коробицино в Выборгском районе Ленобласти предупредили о появлении волков у поселка.

Во Всеволожске открыли обновленный парк «Песчанка»

На площади 12,5 гектаров появились скейт-парк, теннисный корт, зона воркаута, сеть пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 км, фуд-корты, шезлонги, скамейки и многое другое.

Школьницы забросали снегом Вечный огонь

Инцидент произошел в парке города Красное Село. Две 13-летние девочки потушили Вечный огонь, забросав его снежками. Школьниц доставили в отдел полиции, там провели с ними профилактическую беседу. Родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.