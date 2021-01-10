Несчастные случаи на горках и новые зараженные: главное в Ленобласти за 10 января

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 10 января.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 216 человек. Общее число заболевших — 26 012, выздоровели — 22 599. Более подробный список населенных пунктов, где зафиксированы новые зараженные, по ссылке.

Вестибюль «Маяковской» закрылся на капитальный ремонт

Наземный вестибюль «Маяковской» закрыли на вход и выход на 11 месяцев, там начался капитальный ремонт. Отмечается, что пересадка с первой линии на третью будет проходить в обычном режиме. В штатном режиме продолжат работать и оба вестибюля «Площади Восстания».

МАК начал расследование авиакатастрофы под Гостилицами

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал работу по установлению причин столкновения самолетов возле деревни Ильино в Ломоносовском районе Ленобласти. Напомним, самолет Piper PA-28 Cherokee разбился после взлета, он столкнулся с другим воздушным судном Cessna-150, которое взлетело раньше на минуту. На борту находились три человека, все погибли. Возбуждено уголовное дело.

Начали штрафовать рыбаков за выход на лед

Инспекторы ГИМС Ленобласти провели несколько профилактических рейдов по водоемам Ленобласти. С рыбаками провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении.

Несчастные случаи на горках

За последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло несколько случаев травматизма при катании с горок. В частности, в Муринском парке пятилетний мальчик на скорости врезался в дерево, в Воейково трехлетний ребенок упал во время поездки на «ватрушке» и ударился головой, в Тихвине девушка-подросток сломала позвоночник, скатившись с горки. В парке Дудергофа мужчина насмерть разбился на ватрушке, еще троих доставили в больницу.

В Петербурге распустились розы и поспела брусника

В Петербурге, несмотря на холода, поспела брусника и зацвели розы. Распустившиеся цветы в снегу заметили у Фермского шоссе и в парке 300-летия Петербурга. Яркие ягоды брусники — в Юнтоловском заказнике.

В Выборге обрушилась часть стены Анненских укреплений

Это объект культурного наследия федерального значения. В ближайшее время на место происшествия выедут специалисты, которые зафиксируют состояние памятника. В адрес собственника — Российской Федерации — могут быть направлены штрафы.