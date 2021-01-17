“Прямая линия” с Александром Дрозденко и первые “Лыжные стрелы”: главное в Ленобласти за 17 января

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 17 января.

“Прямая линия” с Александром Дрозденко

Александр Дрозденко 18 января в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти. Для ответов также приглашены главы районных администраций и профильных комитетов, они будут находиться в режиме видеоконференции.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 228 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 27 584, выздоровели — 24 202. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

В Ленобласть отправились первые «Лыжные стрелы»

В воскресенье утром, 17 января, из Петербурга в Ленобласть отправились «Лыжные стрелы». Первый поезд увез любителей спорта в направлении станции Орехово с Финляндского вокзала. Второй — в сторону станции Шапки с Московского вокзала. Напомним, проезд на них бесплатный.

В Ленобласти заметили краснокнижных куропаток

Краснокнижные серые куропатки пришли к дому инспектора Охотнадзора, который их прикармливает. В Ленобласти уже третий год действует программа восполнения популяции серой куропатки. На сегодняшний день в естественную среду выпущено около 500 птиц.

Юная лыжница взяла все золотые медали Всероссийского турнира

Екатерина Наумова завоевала пять золотых медалей из пяти возможных на Всероссийском турнире для юных прыгунов на лыжах с трамплина “Рождественское турне”. Юная лыжница — воспитанница петербургской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Школьная библиотека в Новом Девяткино стала лучшей в России

Библиотека Ново-Девяткинской школы №1 победила во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр — концепция будущего». Жюри конкурса оценило инновационный подход, многофункциональность библиотечного пространства, а также потенциал для реализации проекта в других школах.

Новогодние украшения в Гатчине вновь пострадали от рук вандалов

На этот раз вандал разрушил световую композицию «Карета с лошадьми», установленную в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Он не только повредил гирлянду, но и попытался унести одну из лошадей с собой. Сил у него хватило только, чтобы дотащить фигуру через дорогу, там он ее и бросил.