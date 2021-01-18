МФЦ Ленобласти оказали 4,8 миллиона услуг и консультаций в 2020 году

Самые посещаемые МФЦ — в Мурино и Ломоносовском районе. Самыми популярными услугами стали: регистрация недвижимости, получение выписок из ЕГРН, регистрация на портале Госуслуг, миграционный учет.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, часто жители региона через МФЦ оформляли льготный проезд, пособие на детское питание, льготы малоимущим семьям. Востребованностью пользовались новые выплаты, связанные с COVID.

В 2020 году отделы МФЦ открылись в Ивангороде и Новосельеа, а Гатчинский и Лужский филиалы переехали на новые площадки. Появились и новые услуги: внесудебное банкротство, свидетельство о рождении за день и многие другие. Всего в 36 МФЦ Ленобласти можно получить 600 государственных и муниципальных услуг. Также в МФЦ стали обучать компьютерной грамотности.

В планах на 2021 год – открытие МФЦ в Буграх и запуск работы биометрических кабин.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.