Не умеешь управлять — отдай. В Ленобласти обсудили проблему водоснабжения и водоотведения

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил не допустить появления неэффективных концессий в сфере ЖКХ и банкротящихся предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения.

Сегодня, 19 января, на совещании, где обсуждалось будущее убыточных и банкротящихся предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, глава Ленобласти поручил комитету по ЖКХ предпринимать все меры для перевода объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность с последующей передачей их единому ГУП «Леноблводоканал».

Альтернативой передачи объектов водоснабжения и канализации из муниципальной в областную собственность может быть только полноценная концессия, которая подразумевает готовность концессионера вложить средства — зачастую это сотни миллионов рублей и привести объекты в нормативное состояние.

В понедельник, 18 января, петербургский Водоканал приступил к ремонту водонапорного коллектора, расположенного на прилегающей к заводу «МПБО-2» территории в Янино-1. Напомним, коллектор по решению суда должен был отремонтировать комитет имущественных отношений Петербурга, однако никаких действий предпринято не было. В результате канализационные стоки в месте прорыва продолжают изливаться в почву. Власти Ленобласти уже готовы были вводить режим ЧС. Однако на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС удалось договориться о ремонте объекта силами городского Водоканала.

Сейчас Леноблводоканал оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в 14 из 18 районов Ленобласти. За два года предприятие установит в регионе 109 модульных станций по очистке питьевой и сточной воды. Как уже ранее писал ivbg.ru, через год жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду. Сейчас технология очистки воды не соответствует современным требованиям и не обеспечивает необходимую степень водоподготовки. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка.