Три предприятия Ленобласти сократили время производства и увеличили выпуск продукции

В феврале в Ленобласти завершился основной этап реализации нацпроекта «Производительность труда» — три фабрики региона сократили время производства и увеличили выпуск продукции.

Речь идет о птицефабрике «Роскар» в Выборгском районе, кондитерской фабрике «Любимый Край» в Отрадном Кировского района и мясоперерабатывающем заводе «Русско-Высоцкое» в Ломоносовском районе. Предприятия продолжат тиражирование методик бережливого производства и на другие производственные линии.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Оптен-Кабель«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти.

Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.