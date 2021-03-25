Еще два предприятия Ленобласти сократили время производства и увеличили выпуск продукции

Гатчинский производитель индустриальных лакокрасочных материалов и птицефабрика «Синявинская» в марте завершили основной этап реализации нацпроекта «Производительность труда».

За шесть месяцев в НПК «Приматек» сократили время производства, уменьшили незавершенное производство и более чем на 500 тонн в год обеспечили ежегодный дополнительный выпуск порошковой краски без увеличения численности работников.

На птицефабрике в Кировском районе за полгода удалось сократить время процессов, но сэкономить 11,5 млн рублей, убрав лишние процессы и стандартизировав работу.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», Гатчинское предприятие «Завод высотных конструкций» и «Мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский».