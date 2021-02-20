Еще два предприятия Ленобласти приступили к внедрению бережливых технологий

Гатчинское предприятие «Завод высотных конструкций» и «Мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский» присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Оба предприятия будут сопровождать эксперты Федерального центра компетенций. На гатчинском предприятии оптимизируют линию изготовления стремянок, на мясокомбинате повысят производство свинины.

В целом, длительность проекта составляет 3 года. Цель проекта — повысить производительность труда по отношению к базовому году на 10% в первый год, на 15% во второй год и на 30% в третий год участия в проекте.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано 30 региональных предприятий.