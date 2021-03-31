Обучением сотрудников займется новая Фабрика процессов Ленинградской области.
В Кировске 31 марта открылась инновационная Фабрика процессов Ленинградской области. Ленобласть сможет оптимизировать рабочие процессы и активировать скрытые резервы благодаря новому производству.
По словам гендиректора Федерального центра компетенций Николая Соломона, проект идёт по плану. До 2024 года в проекте примут участие 100 предприятий региона.
Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».
Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано 30 региональных предприятий.