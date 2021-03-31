Обучением сотрудников займется новая Фабрика процессов Ленинградской области.

В Кировске 31 марта открылась инновационная Фабрика процессов Ленинградской области. Ленобласть сможет оптимизировать рабочие процессы и активировать скрытые резервы благодаря новому производству.

«Фабрика процессов» – это возможность не в дикции и слайдах что-то услышать: то ли поверить, то ли не поверить, что-то запомнить, что-то не запомнить. А возможность прожить то, как много скрытых ресурсов вы сегодня теряете, – объяснил он. – И когда люди открывают этот «ящик Пандоры», они понимают, что жизнь уже другой не будет. Они начинают по-новому свою новую жизнь понимать, не говоря уже о рабочих процессах. Поэтому госслужащим на «Фабрике процессов» мы тоже будем показывать, как можно убрать лишние этапы оказания услуг, не рассматривать заявления, которые не нужно рассматривать – в разы повысить производительность и силы потратить на то, чтобы услугу сделать более ориентированной на клиентов. Не заставлять людей лишний раз ходить в органы власти. Одна такая фабрика открылась здесь и планируем открыть ещё пять в других учреждениях среднего и профессионального образования» — заявил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По словам гендиректора Федерального центра компетенций Николая Соломона, проект идёт по плану. До 2024 года в проекте примут участие 100 предприятий региона.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано 30 региональных предприятий.