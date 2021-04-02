Ирина Дрозденко раскрыла рецепт фирменного «Ладожского супа»

Во всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошли мастер-классы для детей, оставшихся без попечения родителей.

Мастер-классы прошли в рамках проекта «Вкусные традиции», которые реализует Московский государственный университет пищевых технологий и Федеральное агентство по делам молодежи.

Преподаватели и студенты вуза прочитали прочитали лекции, а также приготовили вместе с ребятами еду. Свой кулинарный мастер-класс провела и директор Мультицентра Ирина Дрозденко, приготовив вместе с ребятами большую кастрюлю «Ладожского супа».

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.