Еще шесть предприятий Ленобласти ускорят свои производственные процессы

Автор: Кира Нагорная
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Шесть сельскохозяйственных и промышленный предприятий попали в нацпроект «Производительность труда».

Производительность труда
Фото: lenobl.ru

Среди прошедших в апреле отбор компаний один из крупнейших в стране производителей роз – «Новая Голландия» в городе Сясьстрой, пикалевский тепличный комплекс «Круглый год», Гатчинский комбикормовый завод, завод металлоконструкций «Ленмонтаж» во Всеволожском районе, завод по производству полимерных смол «Аттика» из Тосненского района, компания «Дедал-строй» из Киришей.

В мае на этих предприятиях начнут работу эксперты Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций.

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20.04.2021 300

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.

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