Зона, свободная от углерода: Ленобласть представила свои «зеленые» проекты на ПМЭФ

Микро ГЭС и ветряные электростанции — эти перспективные направления в альтернативной энергетики Ленобласть представила на ПМЭФ.

Возможности региона по развитию данного направления представил на ПМЭФ в своем докладе «Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы» лично глава Ленобласти.

«Для Ленобласти введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, поскольку мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в «зелёную», учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление», — сказал Александр Дрозденко.

Сейчас на территории региона разместить свои ветропарки планируют ПАО «ТГК-1», ООО «ВЭС Свирица», группа компаний Энел. Также на территории Ленобласти работают 8 гидроэлектростанций, а в планах — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.

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Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений: с «Балтийским химическим комплексом» — на 868 млрд рублей, с «ЕвроХим» – на 125 и 132 млрд рублей, с «ИнвестБугры» — на 10 млрд рублей. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.