«Точка роста» откроется 1 сентября в Подпорожье

Центр образования естественно-научной и технологической направленности откроется на базе средней общеобразовательной школе №1 им. А.С. Пушкина в Подпорожье

«1 сентября откроются два класса, укомплектованные компьютерным оборудованием, а также оборудованием естественно-научной направленности по предметным областям «Биология», «Химия» и «Физика». Сейчас ожидается поставка оборудования для зоны коворкинга – пуфы, мягкие кресла и шахматный стол», — сообщила директор школы Елена Русина.

В Подпорожском районе уже есть две действующие «Точки роста» на базе «Вознесенского образовательно центра» и Винницкой школы-интерната.

На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Уже открыты или планируются к открытию центры в Мшинской школе, в деревне Мелегежская Горка, Рощино, Сланцах, Пикалево, Никольском, деревне Бережки.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.