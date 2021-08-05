Ленобласть обустраивает леса и озера для туристов

Карты, скамейки и навигационные столбы ─ над созданием маршрутов на природных территориях трудятся областные некоммерческие организации

Так уже почти готовы «Большая ладожская тропа», «Тропа Южного берега», экотропа «Карисалми», а также «Морской», «Экологический» и «Исторический» маршруты.

Так, на «Большой ладожской тропе» в этом году появятся 97 новых элементов навигации, на «Тропе Южного берега» длиной 60 км, проходящей вдоль Финского залива, планируется установить информационные щиты, указатели, пюпитры и схемы маршрута. На деревьях появится маркировка, а перед началом маршрута ─ входная стела. Для отдыха путешественников предусмотрены настилы, беседки и скамейки. «Иммерсивный экологический маршрут «Карисалми» в Выборгском районе протяженностью 9 км также будет оборудован информационными щитами, указателями.

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Сегодня на ООПТ Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов. По программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.